Mercoledì 25 novembre, alle ore 21, un incontro pubblico presso il circolo Arci di San Costanzo, con Francesco Montanari del Gruppo Fuoritempo

SAN COSTANZO – Quanto è presente la criminalità organizzata nelle Marche? Quali interessi persegue? E soprattutto, attraverso quali strumenti e quali relazioni riesce a inserirsi nell’economia e nella vita del nostro territorio?

Sono alcune delle domande al centro dell’incontro pubblico “La criminalità organizzata nelle Marche: cosa emerge dalle ultime inchieste”, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21, presso il circolo Arci “P. Paolini” di San Costanzo.

A condurre la serata sarà Francesco Montanari del Gruppo Fuoritempo, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento a partire dalle principali indagini giudiziarie che, negli ultimi anni, hanno interessato il territorio marchigiano.

Particolare attenzione sarà dedicata alle vicende più recenti, tra cui l’inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto, che ha portato alla luce un articolato sistema di presunti intrecci tra imprenditoria, appalti pubblici, subappalti e soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. Un’indagine che, per dimensioni e coinvolgimento di risorse pubbliche e private, ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle possibili infiltrazioni mafiose nell’economia legale.

L’incontro non si limiterà tuttavia a ricostruire i singoli procedimenti. L’obiettivo sarà quello di allargare lo sguardo, mettendo in relazione le diverse inchieste e provando a comprendere le modalità con cui organizzazioni criminali e soggetti a esse collegati possono cercare spazio anche in territori che, nell’immaginario collettivo, vengono spesso considerati lontani dalle tradizionali aree di presenza mafiosa.

Perché le mafie non hanno necessariamente bisogno di controllare un territorio per condizionarne l’economia: possono cercare occasioni di profitto, inserirsi negli appalti, utilizzare imprese e prestanome, sfruttare relazioni e opportunità offerte dal sistema economico.

Conoscere questi meccanismi significa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza collettiva e rafforzare l’attenzione verso la tutela della legalità, del lavoro e del bene comune.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Fuoritempo, il circolo Arci “P. Paolini” di San Costanzo e con la Fattoria della legalità e vede la collaborazione di CGIL Pesaro Urbino e Libera Pesaro Urbino.

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