Domenica 22 novembre la messa nella Collegiata della Santissima Annunziata celebrata da don Igor, poi il rinfresco al centro sociale “La Torre” e il pranzo a Staffolo: una giornata all’insegna dell’amicizia e dei ricordi scolastici

di GIUSEPPE CHIUCCHIÙ

MONTECAROTTO – Ricordi, amicizia e spirito di comunità hanno animato la giornata di domenica 22 novembre, quando i “ragazzi” del 1956 di Montecarotto si sono ritrovati per festeggiare insieme i settant’anni. Un appuntamento molto sentito, con ventinove coscritti presenti: c’è chi è tornato apposta da Capalbio, in Toscana, e chi da Bologna.

I festeggiamenti sono iniziati nella Collegiata della Santissima Annunziata, dove il gruppo ha assistito alla santa messa celebrata da don Igor. Una funzione partecipata, occasione per ringraziare del cammino fatto e per rivolgere un pensiero affettuoso ai coetanei che non ci sono più, ma restano vivi nella memoria della classe.

Dopo la celebrazione e le immancabili foto di gruppo, la comitiva si è spostata al centro sociale “La Torre”, dove tra i primi brindisi e le risate si è tenuto il rinfresco.

La festa è proseguita a tavola a Staffolo, al ristorante “Oasi”. Tra le portate della tradizione, il pranzo si è trasformato in una vera rimpatriata scolastica: circa l’ottanta per cento dei presenti ha condiviso gli anni dell’adolescenza tra i banchi della scuola media “Gallo Galli” di Montecarotto. Tra un piatto e l’altro, aneddoti sui professori di un tempo, marachelle in aula e storie di una gioventù vissuta tra le vie del borgo.

Una giornata che conferma quanto sia forte il legame con le proprie origini, capace di resistere al tempo e alle distanze. Il saluto finale è stato un arrivederci, con la promessa di non perdersi di vista e di ritrovarsi con lo stesso entusiasmo per i prossimi traguardi.

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