Riaperto l’asilo nido Damiano Chiesa: Camerano ha ora due strutture per la prima infanzia

CAMERANO – L’Amministrazione comunale ha celebrato con la cittadinanza la conclusione dei lavori di manutenzione e il ritorno del servizio nella sua sede storica.

«Il “Damiano Chiesa” torna a essere un punto di riferimento nel cuore del paese. I lavori e il trasferimento temporaneo hanno chiesto molto ai genitori e al personale educativo: a loro va il mio ringraziamento, perché la loro collaborazione ha permesso di tutelare i bambini e di garantire il servizio. Investire nell’educazione significa offrire alle famiglie un sostegno concreto e ai più piccoli le condizioni migliori per crescere», dichiara il sindaco Oriano Mercante.

Le due sedi a disposizione: Centro del paese: nido “D. Chiesa”, nell’omonima via.

Area Aspio: inaugurata a febbraio e realizzata con 1.572.000 euro di fondi PNRR, questa nuova struttura dispone di 51 posti. L’edificio è a consumo energetico quasi zero e privo di impianti a gas. I pannelli fotovoltaici sul tetto producono gran parte dell’elettricità e ampi spazi verdi accolgono il gioco all’aperto.

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