L’attività investigativa dei Carabinieri di Chiaravalle mette fine a una serie di furti in un supermercato, denunciato un ventunenne

CHIARAVALLE – La costante presenza sul territorio e la capacità di analisi e riscontro dei Carabinieri hanno portato a un importante risultato a tutela della comunità e degli esercizi commerciali locali.

I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle, a conclusione di un’articolata attività d’indagine hanno individuato e denunciato il responsabile di reiterati episodi di furto ai danni di un’attività cittadina. L’operazione è scattata a seguito delle denunce formalizzate dal titolare di un supermercato del posto.

Gli accertamenti si sono concentrati su tre distinti episodi criminosi avvenuti la scorsa estate. In ciascuna circostanza, l’autore si era introdotto nel punto vendita asportando un borsone riempito con bottiglie d’olio e generi alimentari vari. Attraverso un attento ed esaustivo ed esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire le fasi dei furti e a giungere all’esatta identificazione del malvivente.

Il soggetto individuato è un 21enne di origini straniere, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia che è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato. L’intervento testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla comunità e al tessuto economico locale, a garanzia della sicurezza e della tutela degli esercenti del territorio.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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