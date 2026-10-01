Frode informatica ai danni di un anziano ricoverato in ospedale: i Carabinieri di Fabriano identificano e denunciano il responsabile

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno portato a termine un’efficace attività investigativa a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, individuando e deferendo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 23enne residente in città per reati telematici e finanziari.

L’operazione condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Fabriano nasce a seguito di una dettagliata querela presentata alcuni mesi fa da un pensionato del posto. Gli accertamenti investigativi, condotti con meticolosità per ricostruire i movimenti informatici e finanziari della vittima, hanno permesso di far luce su un odioso episodio di circonvenzione e frode digitale.

I riscontri dell’Arma hanno accertato che il giovane, approfittando del temporaneo ricovero dell’anziano presso l’Ospedale di Fabriano, si era recato nella struttura sanitaria per una visita di cortesia.

Sfruttando la buona fede e lo stato di fragilità della vittima, il 23enne si è fatto consegnare lo smartphone con il pretesto di consultare un contatto in rubrica. In realtà, il giovane è riuscito ad accedere abusivamente all’applicazione di home banking del pensionato. Attraverso tale accesso illecito, ha tentato dapprima un bonifico a proprio favore non riuscendoci, per poi impostare bonifici periodici mensili, riuscendo a sottrarre complessivamente circa 800 euro prima dell’intervento degli investigatori.

I reati contestati Grazie alla costante presenza sul territorio e alla prontezza nell’analisi dei flussi informatici, la Compagnia Carabinieri di Fabriano, ha deferito in stato di libertà il giovane — già noto alle forze dell’ordine — contestandogli i reati di frode informatica, accesso abusivo a un sistema informatico e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’esito dell’indagine evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale dei Carabinieri nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini, specialmente degli anziani e di chi si trova in condizioni di degenza ospedaliera, riaffermando la vicinanza delle istituzioni e la capacità di contrastare con fermezza anche le forme più insidiose di criminalità digitale.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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