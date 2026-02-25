Carrello si rovescia sull’autostrada, pronto intervento dei Vigili del fuoco

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 sull’autostrada A14, in direzione nord, subito dopo il casello di Pesaro, per un incidente stradale che ha coinvolto un’unica autovettura con carrello adibito al trasporto di macchinari.

Sul posto è intervenuta anche l’autogrù dei Vigili del fuoco, necessaria per raddrizzare il carrello e consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Autostradale per la viabilità.

