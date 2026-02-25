giovedì, Febbraio 26, 2026
Maxi incendio nell’area di una ditta che smaltisce materiali ferrosi

FILOTTRANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in serata a Filottrano per l’incendio presso l’area di una ditta adibita allo smaltimento di materiali ferrosi.
Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Osimo, Jesi e Ancona.

 

