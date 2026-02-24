Il Premio di Laurea dell’Univpm in ricordo degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor è stato assegnato al dottor Omar Guazzaroni

ANCONA – Le vite dei due ingegneri sono state interrotte nelle Marche nel 2019 dalla violenza stradale, dal mancato rispetto delle regole sulla strada e sul lavoro. Manuel Biagiola è stato travolto e ucciso da un automobilista mentre rientrava a casa in moto dal lavoro a Potenza Picena. Huub Pistoor è stato travolto e ucciso di ritorno dal lavoro vicino a Jesi: un rimorchio si è staccato dalla motrice di un camion e ha colpito la sua auto. Erano due persone che svolgevano con passione la loro professione.

Un bel modo per onorare la loro memoria e sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza stradale è la decisione del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche. Ha istituito un Premio di laurea in loro ricordo da assegnare a una Tesi di Laurea Magistrale conseguita presso l’UNIVPM in Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Informatica e dell’Automazione o Environmental Engineering su argomenti riguardanti: mobilità sostenibile, progettazione di strade e infrastrutture sicure, innovazioni tecnologiche per la prevenzione dell’incidentalità stradale, progetti di mobilità urbana nel rispetto della sicurezza stradale e dell’impatto ambientale. Il bando ha cadenza annuale.

Il Premio di Laurea per l’anno 2025 è stato assegnato al Dott. Omar Guazzaroni; Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, che sta attualmente svolgendo un Dottorato di ricerca al Dipartimento DICEA dell’Univpm.

Il vincitore commenta: “Per me è un vero piacere essere stato l’assegnatario di questo premio così importante, dedicato alla memoria degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor. Nella mia tesi magistrale in Ingegneria Civile ho studiato miscele bituminose realizzate con bitumi ad alto tenore di polimeri: materiali innovativi che consentono di costruire pavimentazioni più resilienti, con minori esigenze manutentive e quindi più sostenibili e sicure per gli utenti.

Oggi proseguo questo percorso all’interno del mio dottorato di ricerca presso il Dipartimento DICEA dell’Università Politecnica delle Marche – Area Strade, dove sto lavorando allo sviluppo di modelli predittivi a supporto dei sistemi di gestione delle pavimentazioni, con l’obiettivo di ottimizzare la programmazione degli interventi di manutenzione.

La sicurezza stradale rimane quindi un tema centrale del mio impegno quotidiano, e poter contribuire a questo ambito rappresenta per me un onore oltre che una motivazione costante”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati