Due ragazzi denunciati a Chiaravalle dai Carabinieri per danneggiamento aggravato e tentata rapina impropria

CHIARAVALLE – I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle (AN), a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona un 17enne residente in un comune limitrofo, per il reato di danneggiamento aggravato e, in concorso con un coetaneo del posto, per il reato di tentata rapina impropria.

Nello specifico, gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno permesso di individuare il primo quale autore di un atto vandalico posto in essere la sera del 3 febbraio scorso, allorquando il giovane, utilizzando un estintore, aveva sfondato il parabrezza di un’autovettura parcheggiata in strada, appartenente ad uno straniero 30enne residente a Chiaravalle.

Le indagini hanno poi permesso di individuare lo stesso 17enne quale il presunto autore di un tentativo di rapina impropria avvenuto nella tarda mattinata del medesimo giorno, in questo caso assieme ad un coetaneo che peraltro risulta già noto alle forze dell’ordine per un precedente analogo. Nella circostanza i due giovani, dopo aver asportato una radio da un garage ubicato in via Vivaldi a Chiaravalle, sorpresi in strada poco dopo, mentre cercavano di vendere ad un passante l’oggetto rubato, dal proprietario del garage (un 70enne del luogo), lo avevano aggredito con pugni al volto facendolo cadere rovinosamente a terra e provocandogli lesioni refertate con una prognosi di 10 giorni.

I giovani denunciati, di cui si omettono le generalità, sono da considerarsi sottoposti ad indagini preliminari e pertanto presunti innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

