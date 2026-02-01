Una grande festa per il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini / FOTO
di MARTA FOSSA
RIMINI – Si è svolta la Festa del Nuovo Motoclub Renzo Pasolini di Rimini, con la presenza di vari piloti, team e appassionati di tutta Italia ed anche numerosi marchigiani, allietati dal cibo del ristorante Frontemare di Rimini, a base di specialità locali.
La bellissima Festa con circa 400 partecipanti ha visto la partecipazione anche delle autorità locali nonché della senatrice Domenica Spinelli.
Non è mancato il papà del pilota Antonelli e, tra gli altri, il “gladiatore delle Marche” Stefano Cruciani, responsabile sportivo istruttore minimoto.
Il presidente Sergio Rastelli ha premiato i vincitori delle diverse categorie, con tanti ragazzi e bambini, piccole promesse del futuro motociclistico.www.laltrogiornale.it