Una donna si infortuna in una zona impervia, recuperata e portata in ospedale / VIDEO
GENGA – Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Foro degli Occhialoni, a Pierosara di Genga, per il recupero di una donna rimasta infortunata in una zona impervia.
Sul posto è intervenuta la squadra di Fabriano, in collaborazione con il soccorso alpino.
È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 155 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara, che ha provveduto al recupero dall’alto dell’infortunata.
La persona è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario e trasportata presso l’ospedale di Fabriano.
QUI SOTTO un video:
