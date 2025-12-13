Finisce con l’auto in una scarpata, soccorsa da Vigili del fuoco e sanitari

CAMERANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 17 in via dei Frati per un’autovettura alimentata a GPL, finita in una scarpata di circa 15 metri.

La squadra di Ancona ha provveduto a far uscire la conducente dall’autovettura e l’ha poi aiutata a risalire la scarpata per consentire le cure del personale del 118.

Successivamente l’autovettura è stata messa in sicurezza in attesa del recupero sulla sede stradale.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine.

