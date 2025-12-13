Ai piccoli degenti dell’ospedale Salesi auguri e doni da Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri delle Marche

ANCONA — Una delegazione dell’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA Marche, d’intesa con l’Associazione Patronesse del Salesi e con i vertici dell’Azienda Ospedaliera, hanno voluto rinnovare un’iniziativa divenuta ormai tradizione facendo una gradita sorpresa ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico cittadino portando loro doni e facendo gli auguri natalizi ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie, costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.

I bambini sono stati coinvolti in un clima festoso grazie anche alla presenza di Babbo Natale e ai gadget regalati loro dai dirigenti sindacali che hanno così voluto testimoniare concretamente solidarietà e vicinanza alle persone meno fortunate in un momento di sofferenza.

A fare gli onori di casa il Presidente dell’Associazione Patronesse del Salesi Saria Ternullo, che ha ricevuto in un clima di grande cordialità il Segretario Generale Regionale Giuseppe Palermo, che, accompagnato dai dirigenti sindacali regionali Michele Santoro, Francesco Clemente, Marco Campetella, Valentina Vero e Alessandro Antonaci, ha altresì ringraziato i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario presenti, impegnati in una amorevole, professionale e instancabile assistenza nei confronti di tutti i piccoli degenti.

“È per noi un’opportunità e un privilegio poter essere qui e vivere questi momenti – ha dichiarato il Segretario Generale Regionale Giuseppe Palermo – che ci permettono di essere associati a ricordi piacevoli come questo. La mia presenza è legata all’impegno e alle relazioni intessute da anni con l’associazione Patronesse del Salesi che mi impegnerò a portare avanti. Se guardiamo al futuro, non possiamo che pensare ai bambini, tutti i bambini a partire da quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà”.

Prosegue Michele Santoro, Segretario Regionale: “un ringraziamento particolare lo vogliamo fare al Microbiscottificio solidale Frolla di Osimo al quale ci siamo rivolti per la realizzazione personalizzata della confezione regalo che abbiamo donato ai bambini ricoverati, che ovviamente hanno molto apprezzato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati