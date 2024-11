I biancorossi della Goldengas Senigallia sconfitti a Pesaro dalla Italservice Loreto

PESARO – I biancorossi tornano a casa con una sconfitta dal Palamegabox di Pesaro dove una determinata e costante Italservice Loreto Pesaro si è imposta con un risultato finale di 76 a 68. Che fosse uno scontro tostissimo si sapeva, ma la speranza di uscirne vincitori c’era.

Si parte al primo quarto con una lotta alla pari, le due squadre si sono scambiate il vantaggio più volte, buoni i tiri di Fabio Giampieri e dei locali Matteo Santucci, ex Goldengas, Lucio Gabriel Delfino e Leonardo Cipriani, una delle riconferme della squadra pesarese insieme a Battisti, Tonacci, Cevolini e al capitano Broglia. Il primo quarto chiude su un 15-13 per i padroni di casa che lascia ancora aperte tutte le porte. Il secondo inizia con il team locale che prende di forza il controllo, Cipriani segna i suoi 6 punti in una sfida paritaria con il capitano Giacomini, che porta a casa anche lui 6 punti per quarto. Numerose le triple dell’Italservice Loreto Pesaro, molto precisa, che fa arrivare alla pausa lunga su un risultato di 35-29.

La lotta tiro su tiro prosegue nel terzo quarto: la Goldengas arriva al vantaggio di 2 punti sul 40-42, tuttavia l’Italservice Loreto Pesaro riprende prontamente il comando, anche grazie alla brillantezza di Jacopo Aglio, riminese doc ed ex capitano della Virtus Imola di Serie B, che segna 10 punti. Il risultato finale di 57-48 pesa sulle spalle della Pallacanestro Goldengas Senigallia che inizia il quarto con nuovo slancio, lottando ma senza riuscire a risollevarsi veramente. Cipriani mette altri 10 punti, risultando il miglior marcatore per il local team, per un totale di 20 punti, mentre per i biancorossi il miglior marcatore è Marco Giacomini con 22 punti, entrambi ottimi nell’infilare triple che hanno certamente contributo in modo significativo alla squadra. L’ultimo tempo vede i gialloblu cantare vittoria: l’Italservice Loreto Pesaro supera la Goldengas per 76 a 68.

Goldengas Senigallia: Venga 2, Giacomini 22, Maiolatesi, Sablich G. 8, Tamboura 3, Druda, Sablich P. 10, Arceci ne, Landoni 11, Giampieri 12. All. Petitto

Italservice Loreto Pesaro: Delfino 11, Cevolini ne, Battisti 4, Cipriani 20, Mattioli ne, Tognacci 8, Santucci 17, Aglio 14, Broglia 2, Gulini, Jareci. All. Ceccarelli

Parziali: 15-13, 20-16, 22-19, 19-20

Progressivi: 15-13, 35-29, 57-48, 76-68

Usciti per 5 falli: Giovanni Sablich (Senigallia)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it