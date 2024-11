Si intensifica la collaborazione tra Avis e scuola

Un corso di formazione ha posto i presupposti per un ampliamento della cooperazione tra queste realtà per accrescere l’importanza della cultura del donare sangue

ANCONA – Il corso di formazione provinciale sulla collaborazione AVIS/SCUOLA, che si è svolto ieri in Ancona, ha avuto gran successo: 29 le Sezioni Comunali presenti, oltre a dirigenti e giovani per un totale di 50 partecipanti. Esito positivo più che positivo dell’iniziativa reso possibile dalla tendenza in corso che vede l’AVIS sempre più presente all’interno delle scuole, invitata come referente autorevole per la formazione degli alunni alla cittadinanza attiva e responsabile.

Dopo l’accoglienza in sede e il saluto del presidente provinciale, Romano Zenobi, che ha coordinato i lavori, la responsabile provinciale del settore scuola prof.ssa Paola Traferro, accompagnata da un gruppo di collaboratori, ha illustrato le linee guida del protocollo d’intesa tra Avis Nazionale e Ministero della P.I. (MIUR) e la collaborazione reciproca in atto, sottolineando anche le indicazioni emerse dal corso interregionale di Perugia sulla scuola e presentando i progetti in atto nelle scuole di Loreto con l’applicazione delle linee guida.

Sono seguite domande e precisazioni, poi le presentazioni verbali o attraverso video dell’attività delle singole Comunali sui rapporti con le scuole del proprio territorio Comunali, con interventi, confronti, e proposte: quattro ore (dalle 15.00 alle 19.00) di intenso lavoro che hanno consentito ai presenti un interessante scambio di idee ed esperienze, da approfondire ulteriormente in una prospettiva di collaborazione e di supporto tra le comunali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it