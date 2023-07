Finisce con l’auto in un fosso, soccorso e portato in ospedale

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 di questa mattina lungo la Strada provinciale 3, nei pressi di via Jesi, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata.

La squadra di Osimo, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre il conducente, rimasto bloccato nell’auto. Subito dopo è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

