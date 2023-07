Un successo l’Atalanta Football Camp organizzato dall’Academy MarottaMondolfo

SAN COSTANZO – Si è concluso l’Atalanta Football Camp 2023, giunto alla seconda edizione, organizzato dall’Academy MarottaMondolfo in virtù del rapporto di affiliazione che da diversi anni ormai lega l’Atalanta Bergamasca Calcio con l’Academy, associazione sportiva che punta ad essere il centro del calcio giovanile per la bassa Valcesano.

Il Camp si è svolto presso lo stadio di San Costanzo ed ha visto la partecipazione di 60 ragazzi dai 5 ai 14 anni, provenienti principalmente dai comuni di Mondolfo e San Costanzo ma anche da centri limitrofi e da fuori regione.

Un’importante opportunità di crescita umana e sportiva per i giovani atleti e di formazione tecnica per tutti gli istruttori dell’Academy MarottaMondolfo che hanno collaborato attivamente con i tre tecnici del settore giovanile dell’Atalanta presenti al Camp.

Ogni giorno, nella sessione mattutina di allenamento e in quella pomeridiana, i ragazzi si sono esercitati in base ad una serie di attività programmate e personalizzate a partire dalle capacità atletiche e calcistiche di ogni bambino.

Il programma settimanale si è basato sull’attività motoria con particolare attenzione agli esercizi coordinativi, sulla tecnica individuale e partite. Nonostante il caldo le sessioni di allenamento sono state partecipate con attenzione e intensità dagli atleti, che hanno potuto usufruire dei locali della parrocchia per la pausa pranzo e nelle ore iniziali del pomeriggio per svolgere attività ricreativa e attività sportiva libera.

Il Camp non è caratterizzato da spirito competitivo, per cui ogni bambino è stato invitato a svolgere le attività di allenamento con la massima energia e motivazione indipendentemente dal confronto con i compagni. Ogni giorno sono stati proposti ai ragazzi suggerimenti utili per imparare correttamente le tecniche del gioco del calcio dando ulteriori stimoli per accrescere la motivazione verso la pratica di questo sport.

Il Camp, tuttavia, non è solo un’esperienza sportiva e calcistica, ma rappresenta un momento educativo importante, un’opportunità di incontro fra atleti di diverse scuole calcio, un momento di formazione per la propria autonomia e per il proprio senso di responsabilità.

La giornata al Camp ha seguito i ritmi dettati dagli allenatori del settore giovanile dell’Atalanta. Tra le varie attività ai giovani atleti è stato chiesto di prestare attenzione al proprio materiale, mantenendolo sempre in ordine e rispettando gli spazi altrui.

Una sorpresa è stata per i giovani atleti la visita al Camp di Andrea Lazzari, ex giocatore di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Udinese, tra le tante, e ora in forza alla Vigor Senigallia: «E’ bellissimo ricordare qualche momento dei miei inizi, ma soprattutto vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di credere in un sogno».

Grande la soddisfazione dell’Academy per questa nuova edizione del Camp, non solo per gli attestati di stima da parte dei genitori ma anche per i complimenti dello staff dell’Atalanta, per il buon livello di molti dei ragazzi che hanno partecipato e dei tecnici messi a disposizione per il Camp. Questo è non solo motivo di soddisfazione ma anche di stimolo per proseguire in quest’attività sempre più impegnativa ma di fondamentale importanza per i giovani della nostra comunità.

Academy tiene a ringraziare la società U.S. San Costanzo e il suo presidente Fabio Pagnetti, con cui prosegue il rapporto di collaborazione, per la messa a disposizione dell’impianto sportivo; la Pro Loco San Costanzo e il presidente Antonio Calabrese, nonché tutti i volontari, compresa la sezione giovani, per la gestione dei pranzi e delle merende per tecnici e atleti, cucinati in maniera impeccabile dalla cuoca Gabriella, che ha proposto la tradizionale polenta, graditissima a tutti, nell’ultimo giorno del camp; la parrocchia di San Costanzo e il suo parroco don Stefano Maltempi per i locali occupati per la pausa pranzo e di svago. Un ringraziamento particolare allo staff tecnico dell’Atalanta, con a capo Mario Sferragatta, ai suoi due collaboratori Federico Bonaccorso e Jacopo Nocenti, oltre agli istruttori dell’Academy Stefano Sebastianelli, Fabrizia Fuggetti, Bartolomeo Taddia, Matteo Barbanti, Alessio Bagnati, Daniele Rossi, che hanno svolto un compito eccezionale dal lato tecnico e umano sul campo.

L’Asd tiene a ringraziare anche il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli che ha fatto visita ai ragazzi impegnati nel Camp complimentandosi con loro e con le società per la bella collaborazione nata tra le realtà dei due comuni limitrofi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it