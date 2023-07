Musica, teatro, feste, iniziative per bambini: a San Lorenzo in Campo un ricco programma estivo

SAN LORENZO IN CAMPO – Con l’inizio della rassegna musicale ‘San Lorenzo Music Lab’ è entrata nel vivo l’estate laurentina. Ricco e variegato il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale con la preziosa collaborazione di diverse associazioni locali e non solo. #SanLorenzoVivo! come sempre lo slogan.

«Siamo riusciti a realizzare – spiegano il sindaco Davide Dellonti e l’assessore Martina Feduzi – un programma ricco e interessante che spazia dalla musica alle iniziative per bambini, dalla cultura alle feste tradizionali. Iniziative per allietare le giornate dei laurentini e dei turisti che in questo periodo si trovano nel nostro territorio. Un calendario che offre tanti motivi in più per venire a visitare le nostre bellezze, dal capoluogo ai meravigliosi borghi di Montalfoglio e San Vito. Un grande ringraziamento va a tutte le associazioni che collaborano e ai loro preziosissimi volontari»

Grandi protagoniste e non potrebbe essere altrimenti nel Paese della Musica le sette note.

La rassegna musicale ideata da La Stanza della Musica, proseguirà ai giardini pubblici il 15 luglio con Suono Italico e il 9 agosto con le band locali per l’attesa Rassegna dei Gruppi Laurentini.

Da una rassegna all’altra, il 12 luglio si alzerà il sipario su ‘San Lorenzo in Strada’. L’Amministrazione comunale organizza tre coinvolgenti serate sotto le stelle con artisti dedicate ai più piccoli ma non solo, in programma alle ore 21 presso la pista polivalente.

Si parte il 10 luglio con Filippo Brunetti e la ‘Sax-oh Orchestra’. Il 3 agosto sarà la volta della compagnia Pouet e lo spettacolo ‘Continua’. La rassegna si chiuderà il 30 agosto con Kalù che proporrà ‘Banana Juice’.

Ci si sposterà nella splendida cornice del sagrato della Basilica, il 13 luglio, per Teatro d’Estate. In scena ‘Lear, the fool was a king’, commedia classica a cura di Skenexodia

Il 19 sarà la volta di ‘Mrs, Bovary’, commedia sentimentale, sempre di Skenexodia.

Torna Traffic, il Festival delle anime gentili, il 21-22-23 Luglio. Che vedrà l’arte contemporanea protagonista in varie location.

Il 27 nel giardino dell’oratorio la festa finale delle attività didattiche estive extrascolastiche.

Per i più piccoli altro appuntamento il 28, alle 17, con le letture animate Biblioteca da favola, al polo culturale multimediale ‘A.Cardini’.

La sera, nel piazzale Caduti per la Libertà, il Concerto d’Estate con il Gruppo Musicale ‘M. Tiberini’ e la Banda ‘G. Verdi’.

Imperdibile, il 29-30 Luglio, nel giardino dell’oratorio, la commedia dialettale della ‘Compagnia Teatrale L’Aquilone’, dal titolo ‘La verità fa male, oste se fa male’.

Luglio si chiuderà, il 31, presso la pista polivalente con ‘Le mille ed una notte’: spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle dell’A.S.D. Pro Corinaldo Skating.

Una serata ricca di emozioni e ricordi quella in programma il 2 Agosto all’esterno della biblioteca comunale. Per Patrimonio in scena ‘In Honor of Mimmi’, in ricordo della cara Mimmi Marcaccini.

Nel meraviglioso borgo di San Vito sul Cesano, il 4-5-6 Agosto la 45esima edizione della Sagra della Bruschetta, organizzata dall’Associazione San Vito Giovani. Tre giornate ricche di iniziative tra enogastronomia, musica ed animazione.

Il 10 Agosto, Festa del Patrono, l’ormai tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche, giunta alla ottava edizione. La serata si terrà nel sagrato della basilica.

A seguire, nell’affascinante abbazia benedettina, il Concerto del patrono, con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati ‘Fanum Fortunae’ e del ‘Coro Jubilate’.

Il giorno seguente la 573esima edizione della Fiera di San Lorenzo nel centro storico, dalle 7 alle mezzanotte. Tra gli appuntamenti ‘San Lorenzo a colori’: mostra di artisti locali a cura dell’Auser.

Per ‘Terre Sonore’, del Fano Jazz Network, il 20 agosto il sagrato della basilica ospiterò il concerto ‘Harmonic Jazz from Holland’: Cor Bakker, piano & Hermine Duerloo, armonica.

Nella stessa location, il 26, per Teatro d’Estate ‘L’ultimo giorno del circo’, commedia a cura di Skenexodia.

A settembre, il 2, altro appuntamento con Teatro d’Estate. Sarà la volta di ‘Jekyll – Hyde’: romanzo ‘in scena’ a cura di Skenexodia

L’8-9-10 tornano i Giochi del tempo perduto a cura dell‘Avis di San Lorenzo in Campo: 3 serate all’insegna dei giochi di una volta, presso la pista polivalente.

Per il progetto MArCHESTORIE della Regione Marche, l’amministrazione comunale il 15-16-17 proporrà il progetto ‘Anima’: 3 giornate di eventi culturali e spettacolo nel centro storico.

La giornata del 17 sarà arricchita da ‘Dentro la storia’, a cura dell’Associazione Culturale Proart Piagge. Un concorso di Estemporanea d’Arte con premiazione ed esposizione finale delle opere prodotte, che coinvolgerà le frazioni e il capoluogo.

Già in programma un appuntamento anche per ottobre: il 22 ‘Castelli d’aria’, concerto d’Organo a cura di Laboratorio Armonico, presso la chiesa parrocchiale della Pieve.

Da definire le date del Premio Lirico Internazionale ‘Mario Tiberini’, giunto alla 30esima edizione, a cura dell’Associazione Musicale ‘Mario Tiberini’.

