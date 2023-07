Ad agosto torna a Santa Maria Nuova la 6 Giorni rotellistica

SANTA MARIA NUOVA – A Santa Maria Nuova sta per tornare la 6 GIORNI ROTELLISTICA, in programma per il 2-6 agosto 2023. L’evento, che vanta una tradizione pluridecennale, rappresenta un’occasione importante a livello sportivo e turistico per il comune marchigiano. Partita negli anni Ottanta e fiorente durante gli anni Novanta del secolo scorso, la competizione agonistica su rotelle è tornata in auge nel 2018 quando il Gruppo Sportivo Pattinaggio di Santa Maria Nuova, insieme ad un costituito Comitato 6GGR, l’ha riproposta in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione.

La 6 GIORNI ROTELLISTICA 2023 si svolge nell’arco di cinque giorni, presso il Pattinodromo Comunale Annaelisa Bomprezzi, ed è rivolta agli sportivi: ragazze e ragazzi dagli 8 ai 90 anni, appartenenti a Società Italiane e Straniere, che gareggiano per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi / Cadet, Allievi / Youth, Juniores e Seniores. La 6 GIORNI ROTELLISTICA è stata ideata come un evento completo, all’insegna della condivisione, della conoscenza e dell’inclusione, oltre che dello sport. Viene infatti riservato uno spazio allo Sport Paralimpico, ed uno, è dedicato all’informazione e alla divulgazione scientifica, con un convegno a cura della Scuola dello Sport del CONI Marche, dove relatori esperti affrontano questioni legate a diversi macro-temi quali sport, alimentazione e psicologia (solo per citarne alcuni).

L’evento ha riscosso un gran successo, tanto che nel 2019 il Gruppo Sportivo Pattinaggio di Santa Maria Nuova, guidato dal presidente Roberto Paciarotti, e il Comitato 6 Giorni, coordinato da Italo Moschini, hanno ottenuto dal World Skate Europe di poter inserire all’interno della propria manifestazione una tappa (unica in Italia!) del Challenge European Cup Inline Speedskating, circuito disputato, in dieci appuntamenti in diverse nazioni europee. Questo onore ha conferito all’evento grande visibilità a livello nazionale ed internazionale, attirando su di esso l’attenzione della Pubblica Amministrazione. La Regione Marche ha concesso il suo Patrocinio ed ha inserito la 6 GIORNI ROTELLISTICA nel calendario dei principali eventi sportivi della Regione e il Comune di Santa Maria Nuova, sulla scia di questo successo, ha allestito il Museo del Pattino, il primo in Italia, nel proprio centro storico.

Dopo un biennio di stop imposto dalla pandemia di Covid-19, l’edizione 2022 della 6 Giorni ha portato a Santa Maria Nuova atleti appartenenti a Società Europee e a Federazioni Extraeuropee. Non a caso, l’Assessore Regionale Chiara Biondi ha sottolineato i benefici in termini economici e di turismo sortiti da un evento di questo genere, dicendo che occorre «riconoscere agli eventi sportivi la loro valenza anche in ambito turistico. Anche perché il turismo sportivo, costituisce un mezzo utile a far conoscere la nostra regione, ed è un efficace alleato della crescita economica». Mentre Fabio Luna – Presidente CONI Marche – ha ricordato che la 6 GIORNI ROTELLISTICA è stata presentata insieme a più di altri 70 eventi sportivi alla BIT di Milano, «nel più importante evento di promozione turistica», a riprova del fatto che la manifestazione si sta affermando sempre di più.

La Società e il Comitato Organizzatore sono dunque entusiasti di annunciare un’edizione ancora più ricca degli anni precedenti con l’obbiettivo che questa manifestazione diventi una tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del pattinaggio e sia un’occasione per scoprire le varie bellezze del nostro territorio. Danno il benvenuto a tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, augurando una piacevole permanenza a Santa Maria Nuova.

