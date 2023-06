Venerdì sera Recital musicale nella piazza di San Costanzo

SAN COSTANZO – Dopo il sold out nello storico Palazzo Ducale di Martina Franca (TA), dove domenica 25 giugno è andato in scena il Recital musicale di Roberta Arduini del Quartetto OASI di Pesaro, “La Verità negli occhi dell’Amore” approda venerdì nel Comune di San Costanzo nella piazza San Pio da Pietrelcina alle ore 21 e 15.

Ricordiamo che nella ricorrenza del Santo patrono, la comunità di San Costanzo si era radunata sabato 15 gennaio 2022, per vivere l’inaugurazione della piazza S. Padre Pio da Pietrelcina ubicata all’interno del centro storico, riqualificata per il rifacimento della pavimentazione.

Il Vescovo Armando Trasarti in quell’occasione si era così espresso: “La piazza è il luogo del racconto di eventi e progetti, del racconto di vita, torniamo dunque ad incontrarci, a narrarci, senza maldicenza, magari con una bella polenta (piatto tipico di San Costanzo n.d.r.). Siate Piazza, comunità che si stima, che dibatte positivamente, con dignità; questo sia il luogo della festa, possiate andare dalla Piazza alla Chiesa e dalla Chiesa alla Piazza offrendo la vostra vita nelle mani di Dio e divenendo popolo in cammino”. Si riferiva alla Parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo ubicata proprio nella piazza dove andrà in scena “La Verità negli occhi dell’Amore”.

E questo recital musicale di Roberta Arduini riguarda proprio un cammino, un racconto di vita, il cammino dell’evoluzione dell’Amore che nasce e cresce, fino a raggiungere l’Amore universale, dopo aver superato difficoltà e delusioni, raffinandosi.

“Amici, con il mio quartetto OASI di Parole e Musica, ho dedicato il mese di giugno all’Amore, con un appassionante Recital musicale incentrato sulla fragilità e sulla forza dell’Amore in tutte le sue sfaccettature, avendo cura di non banalizzarlo come spesso succede. Per chi crede ancora in questa forza inesauribile, per chi ha perso la fiducia, per chi, nonostante tutto, ancora rovista in quel cassetto impolverato, in cui aveva riposto i suoi desideri. E dopo il successo avuto a Martina Franca, ritorniamo a casa” ha riferito per l’occasione Roberta Arduini, che crea un incantesimo dovunque si esibisca.

Il quartetto all’inizio del mese si era esibito per la beneficenza alle Terre alluvionate di Romagna, precisamente domenica 4 giugno all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, con un altro spettacolo, “Il Soffio della Nuova Vita” e dopo il sold out che ha registrato a Martina Franca (TA) “La Verità negli occhi dell’Amore” ritorna a Pesaro.

Il Recital che andrà in scena a è uno dei quattro composti da Roberta Arduini, direttore artistico, voce recitante, sceneggiatrice, regista, autrice dei testi, della scelta e dell’assemblaggio dei brani musicali eseguiti magistralmente dai valenti maestri di musica che completano il quartetto: Paride Battistoni al violino (Orchestra Sinfonica G. Rossini), Jacopo Mariotti al violoncello (Orchestra Sinfonica G. Rossini) e Diego Gasperi al pianoforte, ultimo ma non per importanza

(https://www.youtube.com/channel/UCF4fCY0CKK4waOAoYx3kSbQ ).

Seguono alcuni commenti ai suoi spettacoli qui riportati omettendo i nomi degli autori: “Non riesco a trattenere le lacrime ai vostri spettacoli, è più forte di me. Tu Roberta sei spettacolare, arrivi con una intensità di parole e recitazione che ci sconvolgono e tolgono il fiato ogni volta. Le musiche favolose e i musicisti grandiosi. Spettacoli davvero sublimi che lasciano il segno… un meraviglioso spettacolo…Complimenti ancora per la favolosa performance, meritate pienamente tutti i consensi che avete e ve ne auguro sempre di più…Testo splendido, magistralmente interpretato. Complimenti Roberta! Bravissimi i musicisti”.

In un tripudio di bellezza recitativa e musicale, lo spettacolo sarà un’occasione da non perdere, per celebrare l’Amore in tutte le sue forme, in una piazza significativa di San Costanzo dedicata al Santo di Pietrelcina, che bruciava d’amore per Dio.

Un evento che appassionerà e infiammerà i cuori, organizzato interamente dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Per prenotare i biglietti (costo 5 euro) è disponibile il numero 347.375.1000, anche con un semplice messaggio su WhatsApp.

NOTE IN BREVE:

L’Artista Roberta Arduini

Ha scritto quattro spettacoli che sta mettendo in scena un po’ ovunque: Echi antichi nella voce di Madre Terra, La Verità negli occhi dell’Amore, Dal buio della notte all’alba della Vita, Il Soffio della Nuova Vita. Il quartetto OASI ha 5 anni di attività anche se i maestri musicisti hanno esperienza pluridecennale. Ogni spettacolo creato (testi, connubio musicale, regia), conduce verso un emozionante e terapeutico percorso sensoriale di Parole e Musica. I testi di notevole valore umano sociale ed ambientale, composti e recitati dall’autrice, toccano in profondità i diversi aspetti dell’esistenza umana e del suo mondo interiore, sviscerando i lati psicologici profondi che regolano i comportamenti, inducendo a una maggiore consapevolezza interiore. Ogni appassionante Recital musicale, unico nel suo genere, viene sviluppato dall’autrice, in maniera diversa e originale e accompagna lo spettatore a vivere in prima persona il proprio entusiasmante Viaggio interiore, in maniera realistica ma allo stesso tempo poetica e meditativa.

“La Verità negli Occhi dell’Amore” (durata: 1h 25’)

Ci si addentra in un Sogno, dove la Voce della Verità (di quella Coscienza o Intelligenza Superiore) ci guiderà, tra perdizione e salvezza, verso un intricato ma anche affascinante Viaggio negli sfaccettati sentieri dell’Amore, mostrandoci ogni lato di Noi che può inquinare la sua meravigliosa Forza, ma

che può anche essere uno stimolo per farci evolvere nella più potente delle Grazie. Un appassionante Recital musicale incentrato sulla fragilità e sulla forza dell’Amore in tutte le sue sfaccettature , in un intenso connubio di Parole e Musiche che rendono coinvolgente il percorso verso la propria interiorità e che spaziano dalle più celebri arie d’opera di Puccini e famosi brani classici, alle più belle canzoni d’Amore e colonne sonore di tutti i tempi rievocanti profumi e immagini del nostro importante vissuto

registrato nel profondo dell’anima e mai dimenticato.

Brani musicali ne “La Verità negli Occhi dell’Amore ”

G.Puccini Tosca: ‘E lucevan le stelle’, H.Arlen ‘Over the rainbow’, T.Albinoni ‘Adagio’, J.Brahms ‘Ninna nanna’, A.Vivaldi ‘Quattro stagioni-Estate Presto’, L.V.Beethoven ‘Romanza in Fa maggiore’, G.Puccini – Tourandot ‘Nessun dorma’, E.Morricone ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, S.Endrigo ‘Io che amo solo Te’, E.Cortàzar ‘Beethoven’s Silence’, H.Zimmer ‘Pearl Harbor Tennessee’, J.Williams ‘Schindler’s list’, G.Puccini – Tosca ‘Vissi d’Arte’, N.Piovani ‘La vita è bella’, C.Chaplin ‘Smile’, E.Morricone ‘Love in the morning’, Abba ‘The winner takes it all’, M.Jarre ‘Unchained Melody’, L.Bacalov ‘Il postino’, J.Barry ‘Out of Africa’

