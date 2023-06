David Riondino, Marco Bocci e Valeria Solarino alla ventesima edizione del Fossombrone Teatro Festival

FOSSOMBRONE – Saranno David Riondino, Marco Bocci e Valeria Solarino i protagonisti dell’edizione 2023 del Fossombrone Teatro Festival, promosso e realizzato da Opera con il sostegno della Fondazione Monte di Pietà di Fossombrone: tre recital contraddistinti, come nella tradizione, dalla contaminazione tra parole e musica.

L’evento festeggia quest’anno il prestigioso traguardo della ventesima edizione: “Celebriamo a Fossombrone la ventesima edizione del Festival. C’è soddisfazione e anche emozione per questo traguardo, un viaggio in due decadi che fin dal primo anno ha messo al centro la qualità – ha spiegato Lorenzo Fiorelli –. Sappiamo quanto i forsempronesi e il territorio tutto tengano alla oramai “tradizione estiva” del Fossombrone Teatro Festival, interrotta bruscamente negli ultimi anni dalla pandemia e ripresa con un grande successo di pubblico l’anno scorso. Non abbiamo dubbi quindi sulla risposta alle proposte artistiche di questa edizione che possiamo definire ‘celebrativa’, scelte come sempre affidate all’alto livello dei contenuti, degli artisti e delle performances”.

Si parte mercoledì 5 luglio con David Riondino in “Il corsaro nero: letture salgariane in musica”. Oltre all’attore e autore, che ha ideato e curato lo spettacolo, sarà presente con lui sul palco Fabio Battistelli al clarinetto solista, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Fossombrone, diretta dal maestro Marco Fratini, su musiche originali di Luciano Garosi. Durante lo spettacolo verranno proiettate venti tavole originali disegnate dal celebre artista Milo Manara. In apertura il presidente Lorenzo Fiorelli e David Riondino, partner storico del Festival, regaleranno al pubblico forsempronese aneddoti, ricordi ed emozini legati ai vent’anni della manifestazione, intervistati da Carlo Carloni.

Il secondo appuntamento è per martedì 11 luglio con lo spettacolo-concerto “Sonata a Kreutzer”, con Marco Bocci. Prodotto e distribuito da AidaStudioProduzioni, con l’ideazione e la direzione artistica di Elena Marazzita, l’evento vedrà al violino Davide Alogna e al pianoforte Giuseppe Gullotta, su musiche del maestro Ludwig Van Beethoven, adattate per l’occasione da Riccardo Ventrella.

A chiudere l’edizione 2022 sarà Valeria Solarino, mercoledì 26 luglio, con “Il sesso inutile” di Oriana Fallaci. Ideato e diretto da Elena Marazzita, lo spettacolo vedrà al sax Javier Girotto e alla chitarra Giulio Tampalini, su musiche create dai due artisti. L’artista romano sarà accompagnato da Paolo Recchia al sax soprano e da Massimo Moriconi al basso elettrico. Il tutto prodotto e distribuito da AidaStudioProduzioni.

“Tre autentici talenti del teatro italiano per un cartellone che rappresenta un eccellente punto di equilibrio tra classico e moderno – ha sottolineato Fiorelli – e che ci consente di tenere vivo il nostro desiderio: confermare il Fossombrone Teatro Festival come un evento vivace e interessante nel quale ritrovarsi, uno spazio condiviso dove interpreti, registi, autori e pubblico si possano sentire a loro agio in una splendida cornice. E poter così festeggiare tutti insieme l’incredibile avventura che ci ha coinvolti per venti, velocissimi anni”.

Com’è tradizione, tutti gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva cornice dell’esedra di Piazza Mazzini, “un piccolo gioiello all’interno del centro storico di Fossombrone”, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito. In caso di pioggia ci si sposterà all’interno della bellissima location barocca della chiesa di San Filippo in corso Garibaldi, sempre alle 21.30.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it