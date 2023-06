Due motociclisti feriti in altrettanti incidenti lungo la Strada provinciale 360

Sono stati trasportati entrambi (un sessantenne di Senigallia ed un ventisettenne di Falconara), con l’eliambulanza, all’ospedale anconetano di Torrette

ARCEVIA – Due motociclisti sono rimasti feriti, oggi pomeriggio, in due diversi incidenti avvenuti alla periferia di Arcevia.

Entrambi sono stati trasportati, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, al Pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette.

Nel primo incidente un uomo di 60 anni, residente a Senigallia, è finito sull’asfalto mentre, alla guida della sua moto, stava percorrendo la Strada provinciale 360, in prossimità di un incrocio, a Civitalba.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito lungo la provinciale. Sul posto, poco dopo, è arrivata l’eliambulanza che ha proceduto al trasporto dell’uomo in ospedale.

In un altro incidente, avvenuto sempre lungo la Strada provinciale 360, questa volta in località Costa, è rimasto invece ferito un ventisettenne di Falconara. Anche lui, per cause in via di accertamento, è finito sull’asfalto mentre stava percorrendo la strada in sella al suo motociclo. Scattato l’allarme sul posto è intervenuta nuovamente l’eliambulanza che ha provveduto al trasporto del giovane motociclista all’ospedale di Torrette.

Secondo le prime informazioni i due motociclisti hanno riportato seri traumi, anche se non sono in pericolo di vita.

