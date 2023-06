Marche Vita, cassa mutua del Banco Marchigiano, approva il bilancio e guarda al futuro dei soci

MONDAVIO – La splendida sala consiliare del Comune di Mondavio, in piazza Matteotti, ha ospitato oggi l’assemblea generale ordinaria dei soci di Marche Vita, la Cassa mutua del Banco Marchigiano.

All’assemblea hanno preso parte molti soci (attualmente sono 1.033). Dopo le comunicazioni del presidente Patrizio Frati e del presidente dell’organismo di controllo, Claudio Marcantognini, si è proceduto all’approvazione, all’unanimità, del bilancio – al 31 dicembre 2022 -, dell’associazione.

Dopo i saluti iniziali del vice sindaco di Mondavio, Davide Albani, hanno portato il loro qualificato contributo ai partecipanti all’assemblea, il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, il vice presidente Marco Bindelli ed il nuovo direttore generale Massimo Tombolini.

Va ricordato che l’adesione a Marche Vita permette di usufruire, su tutto il territorio nazionale, di molte prestazioni sanitarie con tariffe agevolate nelle strutture convenzionate.

Sono altresì previsti l’invio gratuito di un medico in casi di urgenza; il rimpatrio sanitario dall’estero; l’assistenza infermieristica dopo il ricovero ospedaliero; il supporto logistico per il rientro anticipato da un viaggio, a causa di gravi motivi familiari. Sono inoltre previsti consulti tra specialisti, oltre alla consulenza per il reperimento di centri per la riabilitazione e la cura degli anziani.

L’adesione a Marche Vita, come è stato ricordato anche durante l’assemblea odierna, permette di accedere a campagne di prevenzione e check up sanitari, con costi parzialmente a carico della cassa mutua stessa.

Marche Vita provvede inoltre al rimborso – seppure parziale – delle spese sostenute per visite mediche specialistiche; per esami clinici, per accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici presso strutture convenzionate e per trattamenti termali, sempre nei centri convenzionati.

