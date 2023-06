Boccia su strada, Terre Roveresche laureano i Campioni d’Italia

La sfida tricolore a coppie promossa dall’associazione sportiva Valle del Metauro sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha visto la partecipazione di ben 75 coppie. Tra i lanciatori una “new enty” assoluta: Elia Brunetti debutta a 5 anni

TERRE ROVERESCHE – La magica cornice delle Terre Roveresche, in provincia di Pesaro Urbino, lo scorso fine settimana ha ospitato il sesto Campionato italiano a coppie di boccia su strada o boccia alla lunga, specialità riconosciuta dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Il torneo, organizzato Associazione Sportiva Valle del Metauro sotto l’egida della stessa FIGeST, ha visto la partecipazione di circa 75 coppie divise nelle categorie under 18, under 14, donne, non teste di serie (NTS) e teste di serie (TDS). Vista la grande affluenza di giocatori per la categoria non teste di serie si è scelto di far giocare i lanciatori fin dal sabato pomeriggio dividendo le coppie, 42 in totale, in batterie da 6 coppie ciascuna.

A salire sul gradino più alto del podio per la categoria teste di serie sono stati Bettini Mattia e Bonazzoli Nicola. Al secondo posto Brunetti Luca e Moschini Thomas, al terzo Altea Nicolò e Di Marco Davide.

Nella categoria non teste di serie, invece, oro per Lisotta Andrea e Melchiorri Mattia, argento per Sbrega Robertino e Manotta Luca e bronzo per Carloni Daniele e Roselli Massimo.

Nella categoria donne, invece, a trionfare sono state Magi Flavia e Guidi Giorgia. Al secondo posto Santucci Erika e Meotti Samanta, terze Bartolucci Elena e Carloni Matilde.

Nella categoria over brillante prestazione per Gabbianelli Attilio e Subissati Ettore. Dietro di loro Pierpaoli Maurizio e Aguzzi Sandro e, terzi, Cicetti Nadio e Capotondi Fiorenzo.

Per gli under 18 oro a Simoncelli Ivan e Matteucci Enrico, argento per Sbrega Jonathan e Lepri Alessandro. Negli under 14 primo posto per Spadoni Gianluca e Valeri Tommaso, secondi Formica Simone e Cinotti Francesco, terzi Paoletti Francesco e Volpi Andrea. Da segnalare, sempre per la categoria under 14, la partecipazione al campionato del piccolo Elia Brunetti che, a soli 5 anni, debutta in un campionato insieme al fratello maggiore di 10 anni, Cristiano.

Terminate le finali e decretato il podio per tutte le categorie, i giocatori si sono ritrovati al ristorante “Tris” dove si sono anche svolte le premiazioni alla presenza del presidente dell’associazione sportiva Valle del Metaturo e organizzatore del campionato, Lorenzo Oliva, il quale ha voluto ringraziare le autorità, a partire dal sindaco del Comune di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, al consigliere comunale con delega allo Sport, Cristian Andreani, al vicepresidente vicario FIGeST, Valeriano Vitellozzi, alla presidente provinciale FIGeST, Francesca Lafrancesco, e al presidente Abis, Marcello Carloni.

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione sarà il Campionato italiano a singolo.

