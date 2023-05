Domenica San Costanzo diventa per un giorno la “Capitale del rulletto” / Video

SAN COSTANZO – San Costanzo, un bel paese, da vedere, da mangiare e da bere. Il Castello, la Torre Civica, il Teatro della Concordia, la Collegiata dei S.S. Cristoforo e Costanzo, la Chiesa di San Lorenzo Martire.

Ma della Sagra polentara non vogliamo dire niente? Dopo oltre 200 edizioni, dovrebbe diventare patrimonio dell’umanità! E’ la decana delle sagre marchigiane e curiosamente, si svolge per ben 2 volte all’anno: a marzo e a luglio. Una sagra quindi ed un prodotto, per tutte le stagioni.

Ma a livello turistico, merita una menzione la Valle dei Tufi, con la ridente chiesetta della Madonna dei Monti (rimessa a nuovo di recente), con la particolarissima strada in tufo tramite cui si raggiunge la località di Stacciola. Ai lati della strada, in appositi anfratti, a primavera è presente il Gruccione, un uccello che ama nidificare in queste “grotte di tufo”.

Non va tralasciato infine, l’aspetto mangereccio e beverino con lo storico Ristorante “da Rolando” un decano degli chef marchigiani. Un tocco di modernità e’ offerto invece, dal Ristorante sito a Stacciola ” La Grotta di Tufo”. Questo tour dei sensi, non può non far tappa alle 2 Cantine locali, Bruscia e Sor Rico, dove oltre ai noti Bianchello e Colli Pesaresi, si potranno deliziare i palati con le bollicine di un particolarissimo Spumante Metodo Classico.

Insomma, un Comune da favola dove in inverno, la pratica più diffusa è il gioco del lancio del formaggio, naturalmente sulla strada dei Tufi.

Ma domenica 28 maggio, il protagonista principe è il rulletto! Anzi i lanciatori del rulletto, questo attrezzo un po’ meno famoso della ruzzola, che ha un peso minimo di circa 1.500 grammi, che comunque ha un buon numero di praticanti in varie Regioni d’Italia.

Per le vie intorno alla frazione di Solfanuccio, in particolare Vencareto (cat b) e Tomba (cat. A), un centinaio di atleti associati alla Uisp, provenienti da Ancona, Macerata, Perugia, Siena, Arezzo e naturalmente Pesaro, disputeranno il 37″ Campionato Nazionale individuale.

Le “ostilità inizieranno già dalle 8 del mattino e ogni giocatore, disputerà 2 manches di qualificazione. Al termine, si effettueranno i vari conteggi dai quali emergeranno i migliori 10 giocatori per categoria, che dopo un meritato ristoro al Ristorante Ausonia, si sfideranno per la gara finale nel pomeriggio.

I vincenti, si aggiudicheranno il titolo di campione nazionale Uisp 2023. L’organizzazione dell’evento è curata dalla U.s.d. Ruzzola Mondolfo del presidente Tonino Rosati, con il coordinamento e la supervisione generale di Piccioli Federico. Le Amministrazioni comunali di San Costanzo e Mondolfo, oltre la Uisp Nazionale, non hanno fatto mancare il patrocinio oltre al supporto tecnico e logistico.

Con i salumi del Prosciuttificio Marchigiano di Bartoli e gli ottimi vini delle 2 già menzionate realtà vinicole locali, oltre a tutte le bellezze storiche, paesaggistiche e naturalistiche, i giocatori, le giurie, gli accompagnatori e tifosi, si porteranno sicuramente a casa un ottimo ricordo di questo lembo di territorio collinare con vista sull’appennino Umbro-Marchigiano e sul Mare Adriatico.

