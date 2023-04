Rinnovato il Consiglio direttivo dell’Avulss di Falconara per il prossimo triennio

Dopo trentadue anni di presidenza della locale Associazione di volontariato, Franca Maria Ruggeri cede la presidenza dell’associazione a Gian Carlo Boggi

FALCONARA MARITTIMA – Da aprile 2023, l’Avulss di Falconara ha un nuovo Consiglio direttivo, che sostituisce quello in carica nel precedente triennio.

L’Assemblea elettiva ha nominato con votazione unanime le nuove cariche dell’associazione e i coordinatori dei vari gruppi. Il nuovo Presidente Gian Carlo Boggi subentra a Franca Maria Ruggeri, che per trentadue anni ininterrotti ha guidato con dedizione, passione e competenza il sodalizio di volontari a servizio dei più fragili e dei malati ricoverati presso le diverse realtà sociosanitarie del territorio.

Quest’ultima resterà in carica per il prossimo mandato come Vicepresidente, insieme ad Adriano Malatesta. Rosanna Strabbioli è, invece, la Responsabile Culturale. Bruna Manfredi, Luisa Ferretti e Fernando Ritucci si occuperanno dell’Amministrazione e della Segreteria. Per quanto riguarda i coordinatori, sono stati eletti i volontari: Umberto Sgueglia per il Gruppo “Villa Adria”, Daniela Cionchetti per il Gruppo “Bignamini”, Lida Morici per il Gruppo “Istituto Gerundini”, Mariella Marelli per il Gruppo “Istituto Visintini”, Ornella Corticelli per il Gruppo “Doposcuola bambini”, Beatrice Caporelli Gruppo “Scuola di italiano per donne straniere” e Gina Molinari per il Gruppo “Domiciliari”.

Nell’occasione la Presidente uscente Ruggeri ha ripercorso le numerose attività svolte dall’AVULSS di Falconara nei trienni 2017/2019 e 2020/2022, in cui si è dovuto affrontare anche il delicato periodo dell’emergenza pandemica e quello della guerra in Ucraina. Tra i tanti, oltre ai consueti servizi presso le case di cura e quelli di assistenza e sostegno a situazioni di particolare vulnerabilità sociale, nel 2017 è stato effettuato un servizio di sorveglianza dei bambini delle scuole elementari durante il tragitto scuole – bus, a seguito di un progetto strutturato con l’Amministrazione comunale. Alla fine di agosto 2021 si è dato vita al servizio di ascolto telefonico, previa apposita formazione dei volontari, a seguito di un accordo con ASUR Marche. Nel marzo del 2022 l’Associazione ha organizzato un viaggio in Polonia, con un proprio mezzo, per destinare cibo e medicinali ai profughi ucraini.

Al ritorno, sono stati portate in Italia sette persone, tra donne e bambini, scampate agli orrori della guerra. Nell’ottobre dello stesso anno oltre venti volontari del gruppo di Falconara hanno partecipato al Convegno Nazionale di Riva del Garda, promosso dalla Federazione AVULSS.

In chiusura di assemblea Don Giovanni Varagona ha celebrato una messa per i presenti, cui è seguita una conviviale per i volontari e le loro famiglie.

Durante il suo breve discorso d’insediamento Gian Carlo Boggi ha voluto ringraziare Franca Maria Ruggeri per l’opera meritoria ed encomiabile, che ha prestato per tanti anni in seno all’AVULSS di Falconara a favore della Comunità.

“Il lavoro che Franca ha svolto in questo periodo lunghissimo è un’eredità davvero preziosa e ci consegna una grande responsabilità e motivazione per il futuro” – ha dichiarato il neoeletto presidente “Insieme a lei un plauso va anche a tutti i volontari che quotidianamente e disinteressatamente svolgono i loro servizi per lenire le difficoltà e le sofferenze delle tante persone che, anche nel nostro territorio, hanno bisogno di aiuto e sostegno continuo”.

