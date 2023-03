La Bcc di Pergola e Corinaldo ha chiuso un altro bilancio più che positivo

Si tornerà ad approvarlo in presenza durante l’Assemblea dei Soci che verrà organizzata nelle prossime settimane

PERGOLA – La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo chiude il bilancio 2022 con dati decisamente lusinghieri. Non si tratta di una novità: è anzi la conferma di un trend ormai costante negli anni, in particolare dopo la fusione tra Pergola e Corinaldo avvenuta nel 2018. Vediamo dunque alcuni dei numeri che caratterizzano il bilancio 2022 da poco chiuso dall’istituto. Indicatori più che positivi, a testimonianza di un eccellente stato di salute e di una solidità che – pur in un periodo piuttosto complesso – testimoniano l’ottimo lavoro svolto all’interno dell’istituto.

La BCC di Pergola e Corinaldo chiude dunque l’esercizio 2022 con un utile di 7,674 milioni di euro, con un aumento di 2,117 milioni rispetto all’anno precedente. Un dato molto buono, conseguito grazie ad un incremento, rispetto al 2021, di 4,7 milioni di euro del margine di interesse, di cui 3,6 milioni derivanti da maggiori interessi da Titoli di Stato. Una tendenza di crescita confermata da altri dati significativi. Come il Prodotto Bancario Lordo che, al netto delle sofferenze, è cresciuto di circa 9 milioni di euro, per effetto di maggiori impieghi e con una raccolta – diretta ed indiretta – pressoché stabile.

La banca nel corso dell’anno ha proseguito nella sua politica di riduzione del rischio, portando il rapporto tra credito “non performing” e credito totale all’1,9% rispetto al 2,8% del precedente esercizio, aumentando nel contempo il grado di copertura delle sofferenze dal 75,47% del 2021 al 78,29% del bilancio appena chiuso. Migliora poi il già ottimo livello di patrimonializzazione della banca con fondi propri, che passano da 82,194 a 85,569 milioni, con la diretta conseguenza di un miglioramento di tutti gli indicatori di solidità patrimoniale. Il Total Capital Ratio a fine 2022 è pari al 29,38%, l’anno precedente era attestato al 28,76%.

Se quelli fin qui illustrati possono sembrare semplicemente “freddi” numeri, va considerato che la peculiarità del credito cooperativo è quella di riversare sul territorio in cui opera i benefici della propria azione. Questa significa che è intenzione della BCC di Pergola e Corinaldo destinare ben 457 mila euro alla beneficienza con ricaduta diretta nella propria area di competenza, allungando così la lunga serie di importanti opere già realizzate a favore delle comunità.

A lavorare intensamente sul bilancio, a fianco del Direttore generale Claudio Rovelli, è stata la Vice Direttrice dell’Istituto Roberta Piersimoni. “Esprimo piena soddisfazione – commenta Piersimoni – per il risultato conseguito nel primo anno della nuova direzione che, come si può osservare dai dati, ha lavorato in continuità con il passato. La soddisfazione è doppia quando penso alle numerose iniziative messe in campo a vantaggio dei soci, dei clienti e delle comunità su cui la banca opera, come ad esempio il plafond mutui casa dedicato ai soci under 40, il blocco, nell’ultimo trimestre dell’anno, dell’indicizzazione dei tassi sui mutui dei soci, il plafond agevolato e la moratoria mutui a sostegno della clientela colpita dall’alluvione del 15 settembre 2022. Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione e professionalità di tutti i colleghi che ringrazio per la grande dedizione.” Le buone notizie, inoltre, non finiscono qui: finalmente – è il caso di dirlo – si tornerà ad approvare il documento economico consuntivo in presenza, nel corso di un’Assemblea dei Soci che verrà organizzata nelle prossime settimane. E che, come sempre accaduto prima della pandemia, è un appuntamento di straordinaria partecipazione per la grande famiglia della BCC pergolese. Un momento anche di coesione sociale, che negli ultimi anni era mancato a tutta la compagine della banca.

Nella foto: la Vice Direttrice Generale della Bcc di Pergola e Corinaldo Roberta Piersimoni

