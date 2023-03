I paesi dove si gioca di più al Bingo

Il gioco del bingo ha costituito una forma di socialità e di passatempo classici tanto dall’essere diventato un vero business delle sale che ne organizzano le sedute, chiamate “partite” tale e quale ad altri giochi.

Il Bingo si gioca con le cartelle, assomiglia ad una tombola, perché si basa sulle estrazioni numeriche con un rituale tipico delle sale apposite dove una specie di declamatore annuncia i numeri che vengono identificati dai giocatori sulle proprie cartelle.

I numeri estratti vanno da 1 a 90 ed i giocatori per identificarne l’uscita, qualora trovino quel numero sulla propria cartella, usano una pedina, una pallina, un fagiolo un tempo, da qui il nome del gioco che pare fosse derivante dall’Inglese “bean”, quindi “beano” e poi Bingo.

D’altronde il fondatore di questo gioco è accertato si tratti di un americano che lo ha lanciato proprio in occasione delle Fiere tipiche del mondo rurale statunitense: Edwin Lowe è il suo nome.

Negli Stati Uniti è nato questo gioco, per lo meno la sua versione moderna, registrata nel 1929 a New York.

La versione americana storica è stata conservata a 75 numeri con 24 numeri per cartella.

I premi vanno ai giocatori che completano la cinquina, quindi cinque numeri estratti sulla stessa linea, oppure con il completamento di schemi di linee tipo le Slot: linee orizzontali, verticali, diagonali, a forma di lettere o altre forme geometriche.

Esiste, però, anche una versione italiana che pare giunga da molto più lontano e che giustifica il grande successo che questo gioco ha raggiunto nel nostro paese, tuttora pieno di appassionati e di curiosi. La versione italiana origina in un gioco di numeri su delle tabelle che veniva già organizzato a Napoli nel XVII secolo e di cui ci sono varie testimonianze anche legislative.

In quel caso le regole sono rimaste molto simili alle odierne: numeri da 1 a 90 e cartelle con 15 numeri con la cinquina ed il Bingo finale a completamento della cartella.

Prima di fare Bingo, infatti, si può fare cinquina quando compaiono, a seguito di estrazione, i cinque numeri sulla stessa riga della cartella in proprio possesso.

Nella versione inglese, le particolarità non riguardano il gioco ma le vincite: la partita è organizzata su 3 round con un montepremi totale che viene distribuito, a mano a mano che si completano le linee. Quindi ad ogni linea si raggiunge una percentuale prestabilita di montepremi che viene assegnata al vincitore.

Oggi si gioca in tanti contesti incluso il web dove è reperibile su appositi portali tramite computer o smartphone, molto comodamente da casa propria o anche seduti da altre parti, in una pausa caffè o in una sala d’aspetto per dire.

Le regole non cambiano, nelle varie nazioni descritte e le partite si svolgono ritmate dall’estrazione di numeri che vengono identificati dal giocatore sulla propria cartella , si gioca in concorrenza con altri che cercheranno, affidandosi alla fortuna, di completare la propria cartella con i numeri estratti facendo, appunto, il Bingo.

È un gioco simpatico ed intramontabile, che si giochi online o nelle classiche sale.

