Il San Costanzo s’impone nel derby con l’Atletico MondolfoMarotta

SAN COSTANZO – Continua il momento no dell’Atletico che cade in casa del fanalino di coda. Sono due le sconfitte consecutive per i blaugrana, anche oggi come sabato scorso poche idee messe in campo dai ragazzi di Pompei che creano pochissimo e quel poco che hanno a disposizione lo sciupano clamorosamente.

E’ bastato un volitivo, ma non trascendentale San Costanzo per archiviare la pratica Atletico, con due reti nella ripresa, bravi ai ragazzi di Crespi che dimostrano attaccamento alla maglia e voglia di non mollare fino alla fine! Mister Pompei parte ancora con il portiere Over e inserisce Mattioli dall’inizio dando sazio a tre under in campo, e deve fare a meno di Giovanni Cordella squalificato e Alessandro Fraternali e Matteo Vitali in tribuna per noie muscolari. Parte bene

L’Atletico e si crea due chance nel primo tempo una al ’23 con una conclusione di Biondi sul secondo palo , di poco manca la deviazione vincente Polverari, poi sul finire Bracci lanciato da Marconi può concludere in corsa ma la palla termina alta. Per i locali da segnalare un calcio piazzato di Ordonselli al ’26 e una bella sponda di Duranti per la conclusione acrobatica di Benvenuti, para Mattioli. Al’15 del secondo tempo vantaggio locale con cross dalla trequarti di Duranti, tutto facile per Benvenuti che da dentro l’area appoggia comodamente in gol. Al ’20 st clamoroso pasticcio difensivo per L’Atletico e per Ordonselli è una sciocchezza appoggiare in rete la palla. Nel finale spinge il MondolfoMarotta ma trova lo spunto per riaprire il match. Sabato arriva la capolista Montecchio al Longarini-Lucchetti ci vuole una grande reazione , mancano ancora diversi punti alla tranquillità e sotto la classifica è cortissima!

SAN COSTANZO – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: 2-0

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali, Polverari,Damiani, Esposito, Andreoletti(32st Colombaretti), Rossi, Passarini, Ordonselli (47st Grilli), Duranti( 34st Marchetti), Benvenuti( 23st Guenci) A disposizione: Gabbanella, Pasquinelli, Mancinelli, De Filippo (All. Crespi)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli( 23st Montesi), Curzi(23st Frulla), Pacenti, Morganti, Travaglini, Marzano, Polverari( 8st Catalano), Marconi, Biondi, Bracci, Bertarelli( 35st Pompei). A disposizione: Simone, Giobellina, Creatore. Piccioli (All. Pompei)

ARBITRO: Feroni di Fermo

RETI: 14′ st Benvenuti, 20′ st Ordonselli

