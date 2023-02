A Chiaravalle in programma la quarta edizione de “Le domeniche in biblioteca”

CHIARAVALLE – Tornano a Chiaravalle “Le domeniche in biblioteca”, nell’ambito delle iniziative di “CittàVerso – La diffusione della cultura”, con la presentazione di tre nuovi libri scritti da autori marchigiani. Questi golosi appuntamenti letterari si terranno per tre domeniche consecutive, alle 17.15, presso la Sala Piumini della Biblioteca Comunale “Massimo Ferretti”.

La IV edizione della rassegna sarà inaugurata, domenica 26 febbraio, da Claudio Fratesi e Caterina Saracino che, in dialogo con Giovanni Filosa, presenteranno il loro “Paradossi d’amore. Storie di amori non comuni spiegati dalla psicologia”: nove brevi storie che hanno realmente cambiato la vita delle protagoniste, diventando una chiave di lettura dei sentimenti ingarbugliati che rendono l’esperienza amorosa così universalmente umana. Fratesi è psicologo e psicoterapeuta sistemico relazionale; da molti anni si occupa di clinica e ricerca in psicoterapia individuale e di famiglia. Saracino, scrittrice e illustratrice, è nata a Bari ma vive da tempo a Chiaravalle; ha lavorato per anni come redattrice e pubblicato i romanzi “Grigio”, “La luce giusta cade di rado” e “L’anima espansa”.

Il 5 marzo sarà la volta di “Chi dà luce rischia il buio” di Giulia Ciarapica, blogger culturale, collaboratrice di “Huffington Post Italia”, “Il Messaggero” e “Il Foglio”, ideatrice del

progetto scolastico “Surfing on books”, scrittrice con già all’attivo il libro d’esordio “Una volta è abbastanza” (Rizzoli). Il nuovo romanzo, a cui sarà dedicato l’incontro coordinato da Lorenzo Focanti, ci porta nella provincia marchigiana, quella delle aziende di scarpe di Casette d’Ete, con i suoi fantasmi e i suoi lutti, tra i miti scintillanti del boom, le lotte operaie e l’energia di un paese a cui ciascun figlio resta legato in modo indelebile; e ci ricorda che ogni famiglia è un posto diverso, illuminato e oscuro.

Maria Costanza Boldrini sarà protagonista dell’ultimo appuntamento, quello del 12 marzo, con “Parole d’oltremare”, scritto con Giorgio Moretti e presentato in dialogo con Simona Gambarara: un libro per chi subisce il fascino delle narrazioni dietro alle parole più insospettabili (quelle di origine semitica entrate nel vocabolario italiano), per chi ama la conoscenza dei grandi movimenti di idee e di popoli in cui si srotola la storia, che apre vie accessibili verso meraviglie sempre nuove, e che parla di un patrimonio profondamente nostro. La scrittrice, di origine marchigiana, vive in Francia, dove si dedica alla scrittura e lavora tra musei e teatri; in passato ha fatto anche l’animatrice per bambini, la libraia e la receptionist; è tra i curatori del sito unaparolaalgiorno.it

“In questi anni la Biblioteca Comunale ‘Massimo Ferretti’ è stata costantemente al centro delle nostre attenzioni” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Chiaravalle Francesco Favi – “Il restauro degli esterni, attualmente in corso, è il coronamento, tanto doveroso quanto appagante, del progetto di valorizzazione della Biblioteca, in cui rientra anche questa quarta edizione de ‘Le domeniche in biblioteca’. Nel corso di esse conosceremo alcune preziose voci letterarie della nostra regione che, presentando i loro ultimi libri e dialogando con noi, daranno un senso preciso alla nostra ‘CittàVerso’: quello della parola come finestra sul mondo, come strumento di umanizzazione dell’esistenza o, citando don Lorenzo Milani, come chiave fatata che apre ogni porta”.

