Incendio alla Profilglass di Fano, subito spento dai Vigili del fuoco

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi – alle ore 12 – in Via Filippo Meda, a Bellocchi di Fano, per un incendio che si è sviluppato all’interno della Profilglass, una fabbrica che produce lavorati in alluminio.

La squadra di Fano quella di Pesaro sono intervenute con quattro autobotti, un’autoscala ed un mezzo 4×4 per spegnere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio all’intero edificio.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco.

L’incendio – fa sapere l’Amministrazione comunale di Fano – si è sviluppato nel settore della laminazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti sul luogo, nel giro di 15 minuti hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’Amministrazione comunale, attraverso il suo Ufficio Ambiente ed insieme ad Arpam e Asur, si sono attivati celermente per svolgere delle analisi finalizzate ad indagare sull’eventuale danno ambientale collegato all’incendio. Sono stati installati dei radielli per il campionamento delle sostanze organiche volatili e sono state azionate due pompe per analizzare le Pm10 e i metalli. La fase di indagine durerà fino a domani (sabato), quando le analisi verranno consegnate al laboratorio dell’Arpam. Il Comune di Fano segue costantemente l’evolversi della situazione.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it