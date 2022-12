Tecnomed Italia pronta al lancio sul mercato di Falko

Si tratta di un prodotto pluripremiato che rappresenterà una svolta per gli studi medici

MONTE PORZIO – Tecnomed Italia è un’azienda marchigiana che progetta, sviluppa e produce tecnologie all’avanguardia.

Un unico, grande, obbiettivo: creare prodotti unici che aiutino a migliorare il livello e la qualità del lavoro di medici professionisti.

Un’azienda che ha la personalità e il carattere del Ceo, Luca Riccardi (nella foto), che ha scelto di avvalersi del suo estro creativo per inventare tecnologie innovative, in campo medico.

Il suo motto è: qualità e progresso… alla portata di tutti.

Tecnomed Italia saluta un fantastico 2022, e si prepara ad abbracciare il 2023 con l’inizio della commercializzazione di FALKO, programmata per il mese di Marzo.

« FALKO è un Dispositivo Medico; una tecnologia brevettata made in Italy, anzi, come ci piace dire “made in Tecnomed Italia”. Un head-mounted display che gestisce e visualizza l’informazione video proveniente da qualsiasi apparecchiatura per Imaging Diagnostico. Con FALKO è possibile condividere la visione del medico Professionista con 300 utenti ed effettuare telementoring, teleconsulto ed educational, garantendo così un workflow di livello superiore.

Di fatto andiamo a definire un nuovo ecosistema flessibile, alzando il livello in termini di precisione, qualità e sicurezza delle procedure mediche.» Come dichiarato da Luca Riccardi, CEO e inventore del sistema multifunzionale e plurisettoriale FALKO.

Proprio grazie a questa nuova invenzione, Tecnomed Italia ha chiuso l’anno con due nomine prestigiose. FALKO è stato inserito nella rosa dei “Dental Industry Awards 2022” come “Lancio dell’anno ad alta tecnologia” e “Prodotto o innovazione dell’anno”. La prima azienda italiana a raggiungere questo obbiettivo.

Inoltre FALKO ha vinto i “2022 GOOD DESIGN® Award di Chicago”, il programma di Design Awards più prestigioso, riconosciuto e antico del mondo.

Luca Riccardi e il suo team non si fermano qui e tornano in fiera con un programma ricco di eventi per onorare i 40 anni dell’IDS (International Dental Show).

La sensazione è che Tecnomed Italia sia un’azienda destinata a far parlare a lungo di sé e delle sue innovazioni. Perché ogni tecnologia diventa progresso se messa al servizio dell’umanità, per fare un passo verso un mondo migliore.

www.tecnomeditalia.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it