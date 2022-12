Cinque nuovi Comuni nell’Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord

PESARO – Il successo di un progetto lo si misura anche con il crescente numero di aderenti. E’ così per l’Itinerario della Bellezza, il progetto ideato e realizzato da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord per la promozione turistica del nostro territorio.

E’ nato 5 anni fa con 5 Comuni; oggi aderiscono alla “rete” 21 Comuni che hanno compreso la necessità di lavorare INSIEME, con Confcommercio, per promuovere e comunicare la propria “bellezza”, la propria offerta ed immaginare uno sviluppo economico ed occupazionale sostenibile.

«E’ aumentata la consapevolezza» – dice l’ideatore del progetto e Direttore Generale di Confcommercio Amerigo Varotti – «che da soli, in un mercato altamente competitivo quale è quello del turismo, non si va da nessuna parte. Confcommercio ha proposto ai Comuni un “gioco di squadra”: lavorare insieme per lo sviluppo turistico del nostro territorio e trasformare i singoli Comuni in una destinazione turistica. E, grazie alle tantissime azioni ed iniziative messe in campo ed all’aumento delle presenze turistiche e dei visitatori, il numero dei Comuni è in costante aumento, anno dopo anno.

Il 2023 si apre con 21 Comuni che vogliono “lavorare insieme” e con Confcommercio in un progetto che è unico nel suo genere non solo nelle Marche. Nelle ultime settimane hanno aderito i Comuni di Cartoceto, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo e Piobbico che si aggiungono a: Apecchio, Cagli, Cantiano, Colli Al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, San Lorenzo In Campo, Sassocorvaro Auditore, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino».

Nella foto i sindaci di Cartoceto, Mombaroccio, Mondolfo e Piobbico (non c’è Peppino Paolini, sindaco di isola del Piano, infortunato) insieme ad Amerigo Varotti, al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e all’assessore regionale Francesco Baldelli

