Presentate le iniziative di Natale in programma a Marotta e Mondolfo

MONDOLFO – E’ stato presentato questa mattina, nella sala consiliare, dall’Amministrazione comunale, assieme ai rappresentanti delle associazioni del territorio coinvolte, il calendario delle iniziative del Natale 2022 di Mondolfo Marotta.

Con il mese di dicembre, iniziano gli appuntamenti che ci accompagneranno fino alle prossime festività per ricreare una calda e gioiosa atmosfera natalizia.

Il 3 Dicembre alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Agostino, l’appuntamento è con la versione invernale della rassegna letteraria “Come un libro all’aperto” con Roberto Mercadini che presenterà il suo ultimo libro “L’ingegno e le tenebre”. L’Ingresso è gratuito con prenotazione al numero 366/5608563 o inviando una e-mail all’indirizzo: museocivicomondolfo@gmail.com.

Con “Il Natale più Bello nel Borgo più Bello”, curato dall’Associazione Pro Loco “Tre Colli”, in collaborazione con Istituto Comprensivo “Fermi” e Centro diurno “Don Aldemiro Giuliani”, nelle giornate del 4/11/18 dicembre torneranno i biroccini di Natale e i mercatini all’interno del Borgo storico. Nella giornata del 4 dicembre è in programma anche la “Camminata della solidarietà” organizzata dalla stessa Pro Loco insieme ad Avis, Avulss, Auser, Caritas e Croce Rossa. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in Piazza del Comune. Domenica 18 Dicembre si terrà presso il complesso monumentale di Sant’Agostino il pranzo per Telethon.

Anche quest’anno ad impreziosire la città ci saranno le luminarie e non mancheranno l’albero e il presepe decorati all’uncinetto per le vie del borgo.

Grazie alle associazioni Malarupta, Pro Loco Marotta e “Chi Bravi En Fatt Diversi” l’ 8/17/23 Dicembre, dalle 17 in poi, nei Giardini pubblici di via Molise a Marotta sarà organizzata la prima edizione di “Natale al Parco” con la casetta di Babbo Natale, musica e intrattenimento per i più piccoli.

Anche la Ludoteca proporrà un ricco programma di iniziative, consultabile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina Facebook “Ludoteca Comunale Mondolfo”.

Il tradizionale Concerto di Natale sarà eseguito dalla Banda “Santa Cecilia” domenica 11 dicembre alle ore 18 nella splendida location dell’Insigne Collegiata Santa Giustina a Mondolfo.

Dal 17 dicembre al 15 gennaio sarà visitabile al Salone Aurora la mostra “Mille volte Natale” di Tonino Maurizi, in cui saranno esposte le opere già presentate al Saint Saviour’s Monastey Custody of the Holy Land di Jerusalemme.

Lunedì 26 e venerdì 6 Gennaio la Parrocchia di Mondolfo metterà in scena, per le antiche contrade e i suggestivi borghi, la rappresentazione vivente “PresepePaese”.

Infine, per tutta la durata del periodo natalizio l’Amministrazione Comunale, renderà nuovamente recupererà l’ingresso del vecchio Cinema Adriatico, accogliendo al suo interno alcune importanti attrezzature cinematografiche americane degli anni Cinquanta e Sessanta donate al Comune da un privato cittadino. Sarà l’occasione per rivivere il fascino di quegli anni anche solo dalle ampie vetrate su Via Mazzini, che diventeranno delle vere e proprie vetrine sul “passato” della città.

“Nonostante le difficoltà del periodo, abbiamo voluto comunque valorizzare l’atmosfera natalizia nel nostro territorio con numerose manifestazioni e iniziative dedicate a tutte le età” – hanno dichiarato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Mondolfo – “Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno e al lavoro instancabile delle tante realtà associative locali che, come sempre, si sono prestate con entusiasmo e passione nell’organizzazione dei singoli eventi. Una sinergia davvero preziosa che rende più che mai viva e vitale la nostra amata comunità”.

