Cinzia Petetta: “Ecco cosa facciamo a Senigallia per sostenere le donne”

L’assessore alle Pari opportunità è intervenuta durante un interessante convegno organizzato a Fano

FANO – L’Associazione Vittime Riunite d’Italia, in occasione della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne” ha organizzato un convegno “Donne ogni giorno e per sempre” che si è svolto presso la sala Pedinotti in Via Arco d’Augusto n. 80, a Fano.

Un importante appuntamento, che sta girando l’Italia, nato dalla prima “MaratonaSocial” del 25 novembre 2020 dove per 10 ore dalle 14:00 alle 24:00 in diretta su diverse pagine social, si sono alternati molti ospiti del panorama artistico, culturale, politico ed istituzionale, portando i loro messaggi contro la violenza sulle donne nel difficile momento della pandemia.

All’evento hanno partecipato molte persone, tutti insieme per chiedere una reale tutela per tutte le #vittime di violenza e per ricordare Anastasiia, la giovane mamma #Ucraina #Vittima di Femminicidio qualche giorno fa proprio a Fano.

In molti hanno voluto partecipare anche se impossibilitati a venire in presenza da remoto.

I lavori sono stati aperti da Angelo Bertoglio presidente dell’Associazione Vittime Riunite d’Italia, dal saluto di Massimo Seri, sindaco di Fano, e da Tetyana Mykytyuk e Andriy Podolskyy (presidente e vice presidente dell’associazione “Insieme per l’ucraina”). Subito dopo i saluti e gli interventi degli ospiti:il senatore Antonio De Poli Questore del Senato e Parlamentare del collegio Pesaro Urbino); l’onorevole Walter Rizzetto (primo firmatario del disegno di legge per l’istituzione del “Garante nazionale per la tutela delle Vittime”; la senatrice Domenica Spinelli (promotrice della mozione a sostegno del ddl per l’istituzione del garante, nei consigli comunali di tutta Italia); Maria Capalbo (Direttore generale di Marche Nord); Carla Cecchetelli (Presidente del Consiglio comunale di Fano); Maria Flora Giammarioli (presidente del carnevale di Fano); Lucia Tarsi (Vice presidente del Consiglio comunale di Fano); Cinzia Petetta (assessore alle Pari opportunità e servizi alla persona del Comune di Senigallia); Tiziana Stefanelli (artista); James La Motta (attore e regista); Raffaele Zanon (presidente di Professione Impresa); avv. Loretta Manocchi (Fidapa Pesaro Urbino); Monica Dimonte (Psicologa e autrice del libro “12 ore per vivere o morire); Monica Brandiferri (Consigliera di Paritá provincia di Teramo); Catia Letizi (Avv. Esperta in codice rosso); Margherita Mencoboni (Consigliere comunale); Anna Capponi (agente di Polizia locale e Vittima di molestie su lavoro).

L’assessore Cinzia Petetta del comune di Senigallia ha avuto l’onore di portare il saluto e la vicinanza alla città di Fano, per il terribile femminicidio della giovane Anastasiia e di presentare il grande lavoro che sta facendo a Senigallia per la tutela e il sostegno delle vittime, dallo Sportello donna, alla collaborazione con le associazioni del territorio e parlare delle proposte per arginare il fenomeno, mettendo in atto misure preventive.

