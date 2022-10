Muore travolto da un trattore, grave la moglie

CERRETO D’ESI – Una nuova tragedia si è verificata oggi pomeriggio. Un uomo ed una donna sono stati travolti da un trattore che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe improvvisamente sfrenato.

Scattato l’allarme – lo ha dato una dei figli della coppia – sul posto, in via Bargatano, nelle campagne di Cerreto d’Esi, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del fuoco. Però, nonostante il sollecito intervento dei sanitari, per l’uomo – Enzo Carlucci, 80 anni – non c’è stato nulla da fare. E’ morto per i gravissimi traumi riportati.

La moglie – M.T.P. di 72 anni -, invece, è stata soccorsa e trasportata, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it