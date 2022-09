“Un cardiologo visita Gesù”, domenica a Moie conferenza del dottor Franco Serafini

MOIE – A Moie, domenica 4 settembre, alle ore 17:30, nella chiesa Cristo Redentore, si terrà una conferenza del dottor Franco Serafini sul libro dal titolo “Un cardiologo visita Gesù”.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria di Moje nell’ambito delle festività patronali. Il Dott. Serafini si è interessato ad un argomento molto particolare ponendosi una domanda: che cosa trova la scienza quando analizza alcuni miracoli eucaristici, in particolare quei miracoli in cui un’Ostia consacrata sembra sanguinare. Ha personalmente cercato il materiale scientifico originale, ne ha vagliato la qualità, ha contattato personalmente gli studiosi coinvolti e in talune circostanze è andato di persona sul posto per rendersi conto della situazione e per incontrare i testimoni. Lo studioso ha verificato nei cinque miracoli presi in esame che è presente il tessuto muscolare miocardico. In questi miracoli il cuore è vivo.

Chi è Franco Serafini

Il dottor Franco Serafini è cresciuto, si è formato e vive a Bologna. È cattolico, senza aggettivi e senza appartenenze, se non quella della parrocchia vicino a casa. Felicemente sposato e padre di due figli. Specialista in cardiologia, lavora con soddisfazione in un ospedale di campagna che, nelle giornate migliori, si può coraggiosamente raggiungere in bicicletta. La sua routine fatta di ambulatorio e di visite in corsia è stata travolta, intorno al 2015, da un insolito interesse per l’aspetto medico-scientifico di alcuni miracoli eucaristici. Gli parve da subito un argomento importante, dal potenziale apologetico enorme e di cui nessuno si stava occupando con rigore scientifico.

