Ecco tutti i vincitori del Premio nazionale Frontino Montefeltro

Domenica 18 settembre la cerimonia di premiazione nel Convento di Montefiorentino

FRONTINO – Domenica 18 settembre il Convento di Montefiorentino ospiterà la 41a edizione del Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro” fondato da Antonio Mariani e Carlo Bo.

A partire dalle 15, dopo i saluti del Sindaco Andrea Spagna, del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Giorgio Calcagnini e delle altre autorità, saranno proclamati i vincitori delle diverse sezioni, così come stabilito dalle rispettive giurie;

Per la sezione Cultura del Montefeltro: Rodolfo Coccioni, per l’opera “La Terra di Dante Frammenti geologici”, Fano, Digital Team, 2021;

Segnalati dalla Giuria:

Germana Duca per il volume “da Urbino ore cambiate, opere grafiche di Oliviero Gessaroli”, Urbino, L’Arte in Arte, rivista VIVARTE, 2022 e Matthias Martelli per il volume “RAFFAELLO il figlio del vento”, Torino, MIRAGGI EDIZIONI, 2022;

Per la sezione Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica: la Scuola Primaria di Schieti “Don Italo Mancini” per il progetto Come trasformare un edificio scolastico in un centro di istruzione, educazione e sviluppo della cittadinanza attiva;

Per la sezione Ambiente a cura del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello: Swarovski Optik Italia SRL;

Per la sezione Umane diversità a cura del Gruppo Atena srl: Valentina Galli e Salvatore Giannella per l’opera “Gianni, il civismo è il profumo della vita, Parole e gesti, sguardi e paesaggi odorosi di Gianfranco Giannini, figlio del Montefeltro” Ancona, Affinità elettive, 2022;

Per la sezione Letteratura come vita: Goffredo Fofi, per la sua attività di giornalista e critico teatrale, cinematografico e letterario;

Per la sezione Personaggio: Liliana Segre, attivista politica, superstite dell’Olocausto e Senatrice a vita.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Frontino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Caro Bo e con il patrocinio e il contributo della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Unione Montana del Montefeltro, del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, del Gruppo Atena srl, del Rotary Club di Urbino, della BCC del Metauro, della Società Italiana Gas Liquidi spa, della Benelli Armi spa, della Interspace srl e della Starplast srl.

https://www.premiofrontino.it/

