Arrestato a Fano un giovane giorgiano ricercato per una serie di furti

FANO – Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano, a seguito di un’attività di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, condotta anche avvalendosi di sistemi informatizzati, nella notte appena trascorsa ha rintracciato un 26enne cittadino giorgiano, alloggiato presso un albergo della periferia di Fano, destinatario di un mandato di carcerazione internazionale per furti perpetrati all’estero, traendolo in arresto.

Il monitoraggio posto in essere dalla Polizia di Stato nei confronti delle persone alloggiate presso le strutture alberghiere provinciali, ha già consentito, nelle scorse settimane, di denunciare all’Autorità Giudiziaria 5 persone, 4 delle quali per avere declinato false generalità in occasione dell’identificazione presso le predette strutture e un titolare di attività di affittacamere, per aver omesso il previsto controllo.

I titolari delle strutture in argomento, infatti, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza debbono comunicare giornalmente all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate; l’omissione di tale controllo e la mancata comunicazione prevede una sanzione penale a loro carico.

