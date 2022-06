Ventenne di Senigallia ferito in un incidente sul lungomare di Marotta

MAROTTA – Un ventenne di Senigallia è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Marotta, sul lungomare Cristoforo Colombo.

Per cause in via di accertamento il ragazzo, in sella ad un ciclomotore, è entrato in collisione con un furgone per la raccolta dei rifiuti.

Prontamente soccorso dal personale sanitario il ventenne senigalliese è stato trasferito, con l’eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette. Con il passare delle ore le sue condizioni sono migliorate.

