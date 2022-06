A Morro d’Alba torna il Green Loop Festival

In programma dal 16 al 19 giugno la seconda edizione della manifestazione interamente dedicata all’economia circolare

ANCONA – Per quattro giorni, dal 16 al 19 giugno, Morro D’Alba torna ad ospitare il Green Loop Festival, la manifestazione interamente dedicata ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il programma di questa seconda edizione dell’interessante ed innovativo Festival artistico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, ospitata a Palazzo Marche. Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha augurato agli organizzatori e agli amministratori locali il successo della manifestazione, assicurando la presenza alla cerimonia inaugurale, prevista per la serata di giovedì 16 giugno.

“Un Festival – ha spiegato il sindaco di Morro D’Alba, Enrico Ciarimboli – che parla il linguaggio artistico per poter arrivare ad affrontare temi più complessi, come quello dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale”. “Sfida non semplice che affrontiamo con orgoglio e coraggio – ha aggiunto il direttore artistico, Marco Cardinaletti, illustrando il programma del Festival – Utilizzando il veicolo della cultura, dell’arte e dello sport si riesce a far passare temi più spinosi ed ostici, come quelli scientifici e del ciclo di rigenerazione dei rifiuti”.

Per quattro giorni, infatti, nei vari luoghi del borgo, inserito tra i più belli d’Italia, e nelle vigne produttrici della famosa Doc Lacrima, si susseguiranno conferenze, performance artistiche, mostre, concerti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali tutti ad ingresso gratuito e tutti riconducibili al tema dell’economia circolare. Sono, inoltre, previsti specifici eventi e laboratori per bambini e ragazzi e la pedalata non competitiva “Giro del Lacrima” che toccherà i colli di produzione del vino. Alla conferenza stampa hanno partecipato inoltre il Vice sindaco del Comune di Morro D’Alba, Raniero Romagnoli, e l’assessore alla cultura, Alessandra Boldreghini. (L.B.)

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

GIOVEDI’ 16 GIUGNO

Ore 18 – Cantina Romagnoli

STORIE IN VIGNA: APERITIVI & STORY TELLING

NON C’È DAVVERO PIÙ TEMPO DA PERDERE PER SALVARE IL PIANETA: Stefano Cardellini, autore di “Isole di Plastica”, e Marica Di Pierri, autrice di “La causa del secolo” si raccontano durante una degustazione.

La presentazione di due autori, di due libri e di due storie alla ricerca di una soluzione per salvare il pianeta: dalla plastica che ha invaso il pianeta portandolo alla morte alla battaglia della società civile contro i catastrofici effetti del riscaldamento globale.

Isole di Plastica di Stefano Cardellini:

La plastica aveva invaso il pianeta e gli uomini stavano morendo. Continuamente alla ricerca di una soluzione salvifica, fallendo ripetutamente, quando gli uomini capirono che il pianeta che aveva dato loro la vita stava morendo, rivolsero l’attenzione alle stelle.

La causa del secolo di Marica Di Pierri:

È la nuova frontiera della battaglia contro i catastrofici effetti del riscaldamento globale. In un numero sempre maggiore di paesi, la società civile sta trascinando in tribunale governi e imprese, accusati di non agire come dovrebbero. Un’ampia coalizione di associazioni e cittadini, tra cui molti bambini, ha citato in giudizio lo Stato per chiedergli di fare di più. E non c’è davvero più tempo da perdere.

Moderatrice: Agnese Carnevali, giornalista

Ore 21 – Piazza Barcaroli

CERIMONIA INAUGURALE

SALOTTO IN PIAZZA – BENVENUTI AL GREEN LOOP FESTIVAL

Taglio del nastro con la banda cittadina per la II° edizione del Green Loop Festival, saluti istituzionali, saluti inaugurali di Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, presentazione del programma e della mostra di arte enoica a cura di Arianna Greco.

Dino Latini, Presidente Consiglio Regionale delle Marche

Enrico Ciarimboli, Sindaco di Morro d’Alba

Marco Cardinaletti, Direttore Scientifico ed Artistico del Green Loop Festival

Raffaele Lupoli, Direttore Editoriale EconomiaCircolare.com

Arianna Greco, pittrice di Art’Enoica

Conduce Caterina D’Auria, Presidente Vitamina C

Ore 21:30 – Piazza Barcaroli

SPETTACOLO TEATRALE

LEGAMI – COMPAGNIA L’ABILE TEATRO

La trasformazione della corda da elemento logoro e povero, in oggetto scenico dalle forme mutevoli, nobilitato nella sostanza e ridefinito nell’uso. Un intrecciarsi di tecniche di circo e teatro che traina spettacolo e spettatore. Un’ambivalenza costante, che nasce dal titolo e diventa gioco.

VENERDI’ 17 GIUGNO

Ore 18 – Villa Marotti Campi

STORIE IN VIGNA: APERITIVI & STORY TELLING

ILARIA ALPI: ARMI E VELENI. LE VERITA’ INTERROTTE. Presentazione della graphic novel, Round Robin editrice. Accompagnata dalla performance di live painting di Arianna Greco, artista esponente Art’Enoica

Ne discutono Lucia Guarano, sceneggiatrice del libro, e Massimo Alberizzi, giornalista

Introduce e modera Raffaele Lupoli, direttore editoriale EconomiaCircolare.com

Ore 21 – Piazza Barcaroli

SPETTACOLO TEATRALE

BLUE REVOLUTION – L’ECONOMIA AI TEMPI DELL’USA E GETTA

One man show che unisce tre storie per proporre una nuova visione del rapporto tra produzione, consumo e ambiente.

SABATO 18 GIUGNO

Ore 18 – Cantina Vicari

STORIE IN VIGNA: APERITIVI & STORY TELLING

SPORT ED ECONOMIA CIRCOLARE: imprenditori del settore sport raccontano la loro esperienza e i loro progetti di innovazione nel campo dello sport e dell’economia circolare/sostenibilità

Fabio Sturani, Responsabile Progetto EsoSport

Luca Guzzabocca, Founder & CEO Right-Hub srl

Lino Secchi, Presidente Federazione Ciclistica Italiana Regione Marche

Paolo Scandiani, Vice Presidente Federtennis RM

Giulio Benni, Presidente King Sport & Style

Giorgio Possi, Sustainability Manager Decathlon Italia

Moderatore: Marco Cardinaletti, Direttore Scientifico ed Artistico del Green Loop Festival

Ore 21 – Piazza Barcaroli

EVENTO MUSICALE

CAPONE & BUNGTBANGT

Concerto di musica ecologica con strumenti da materiali riciclati

DOMENICA 19 GIUGNO

Ore 9

GIRO DEL LACRIMA

Pedalata sui colli del Lacrima con degustazione alla cantina Ma.Ri.Ca. di prodotti tipici marchigiani e lacrima DOC seguita da una visita alla Fattoria Petrini per scoprire gli oli biologici.

Possibilità di noleggio e-bike su prenotazione.

Per informazioni Simone 3383812378 – pedchiaravallese@libero.it

Ore 11 – Auditorium Santa Teleucania

CLOSING EVENT

WORKSHOP – IL FUTURO DEI BORGHI NELL’ERA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Main event del programma, un workshop dove saranno chiamati ad intervenire e a dialogare esperti del tema per uno scambio di contenuti, idee, visioni funzionali a tracciare delle prospettive di innovazione sul nostro territorio relativamente al prossimo futuro. In particolare, andremo ad approfondire, quali opportunità e scenari si apriranno sul tema della transizione verde e dell’economia circolare soprattutto per i borghi ed in generale per le aree interne, anche rispetto alle possibilità che offre il PNRR e allo sviluppo di PPP.

Partecipano:

Nicola Danti, Europarlamentare

Guido Castelli, Assessore Regionale

Fiorello Primi, Presidente I Borghi Più belli d’Italia

Daniela Patrucco, Responsabile Comunicazione Energy4Com

Marco Frizzarin, Executive Director presso MARE Engineering Spa

Maurizio Bernardi, Managing Director & CFO – BSH Italy (Bosch and Siemens Home Appliances)

LABORATORI ARTISTICI

Piazzale Bersaglieri, in caso di pioggia Biblioteca Comunale

Giovedì 16 giugno

Ore 18 e ore 18:40 – durata 40 minuti

RICICLA L’ASSASSINO

Gioco a squadre per ragazzi, adulti e famiglie, organizzato da ATA Ancona.

Sabato 18 giugno

Ore 17:30

LETTURE GREEN

Letture animate per bambini dai 4 anni a cura della libreria Oh che Bel Castello e della Biblioteca Comunale, con allestimento di un piccolo banchetto di libri a tema ambiente per l’occasione.

INSTALLAZIONI ARTISTICHE

Giovedì 16 giugno

Ore 21 – Piazza Barcaroli

Vernissage con l’artista, Arianna Greco, durante la cerimonia

Da giovedì 16 giugno ore 20:00 a domenica 19 giugno ore 13:00

Venerdì 17 giugno

Ore 20:30 – Museo dell’Utensilia

Vernissage con l’artista, Olga Puccitelli, ed inaugurazione della mostra “Erbe Impreviste. Uno spazio pubblico è come un giardino”

Una mostra che ha un tempo naturale per legarsi spontaneamente allo spazio concesso: erbe urbane e di prato spuntano tra i mattoni del Museo dell’Utensilia. Mostra a cura di Olga Puccitelli e Maddalena Guerri.

Mostra fruibile fino al 10 luglio, negli orari di apertura del Museo dell’Utensilia:

Sabato e domenica: Mattino: 10,00/12,00 – Pomeriggio: 16,00/19,00

