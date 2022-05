Scoperto e denunciato dai carabinieri un nuovo “furbetto” del reddito di cittadinanza

CUPRAMONTANA – I Carabinieri della stazione di Cupramontana hanno denunciato un 41enne, nato in Albania e residente in Vallesina, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per indebito conseguimento di reddito di cittadinanza.

E’ questo l’esito dell’ultimo controllo effettuato dai militari della Compagnia di Fabriano.

Nel dettaglio il 41enne, per ottenere il beneficio economico previsto dalla legge, ha omesso di comunicare nelle varie documentazioni la sua posizione lavorativa. Risulta, infatti, inquadrato come addetto alle vendite presso una ditta individuale intestata a un suo familiare e operativa fuori regione.

Di conseguenza è stato accertato che non aveva i requisiti per ottenere il finanziamento (preso per svariati mesi) ed è stato denunciato.

