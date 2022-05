Trionfo a Urbino per quattro studenti di Trieste, Treviso, Mantova e Fano al Campionato nazionale delle lingue

URBINO – “Ancora una volta premiamo studenti di grandissimo valore” ha commentato la professoressa Enrica Rossi, coordinatrice del Campionato Nazionale delle Lingue dell’Università degli Studi di Urbino, che alla sua XII edizione ha visto in gara 16mila concorrenti dalle scuole italiane per concludersi venerdì scorso al Collegio Raffaello di Urbino con una emozionante premiazione.

Ai vincitori assoluti, che hanno prevalso tra i 40 finalisti, va l’esenzione totale per l’iscrizione al primo anno del Corso di Lingue dell’Università di Urbino, la Targa in argento dell’oreficeria All Gold di Urbino, il Dizionario Zanichelli e materiale della Cartolibreria Raffaello. Per i classificati al secondo e terzo posto, l’esenzione parziale per l’iscrizione al primo anno di Lingue, una targa in argento All Gold, il Dizionario Zanichelli e materiale della Cartolibreria Raffaello.

Questi i vincitori:

Lingua Inglese

1 : Rebecca Rosa-Donati : Liceo Classico e Linguistico “Francesco Petrarca” – Trieste (TS)

2 : Carmine Foggia : Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi – Monza (MB)

3 : Matteo Burzio : Liceo Statale “A. Monti” – Chieri (TO)

Lingua Francese

1 : Greta Giacobini : Liceo Classico A. Canova – Treviso (TV)

2 : Greta Rossi : Liceo Statale Giorgio Dal Piaz – Feltre (BL)

3 : Nicola Mariano : I.S.S. “Amaldi-Nevio” – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Lingua Tedesca

1 : Lorenzo D’Agostino : Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane, Socio – Economico, Artistico .’Nolfi- Apolloni’ – Fano (PU)

2 : Matilde De Faveri : Liceo Statale Giorgio Dal Piaz – Feltre (BL)

3 : Matteo Karsten : Liceo Statale Galileo Galilei – Caravaggio (BG)

Lingua Spagnola

1 : Irene Ferri : Liceo Classico e Linguistico “Virgilio” – Mantova (MN)

2 : Alberto Sironi : Liceo Statale “Gaetana Agnesi” – Milano (MI)

3 : Alice Pozzati : Civico Polo Scolastico Manzoni – Milano (MI)

Tutti i vincitori con le motivazioni della giuria, le immagini e i dettagli della manifestazione sul sito

https://cndl.uniurb.it/?page=Campionato

