A Jesi torna il Palio di San Floriano con 10 giorni di eventi / Video

JESI – Dopo 2 anni, nel centro storico di Jesi, torna il Palio di San Floriano con la sua XXV^ Edizione ed il tema #RinasciPalio.

Sarà un Palio della rinascita dunque, con attività nuove, luoghi nuovi, collaborazioni nuove e tutto quello che da sempre contraddistingue il Palio della Vallesina.

IL PROGRAMMA:

♜ VENERDÌ 29 APRILE – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:30/19:30 – MUSEO FEDERICO II: “Alla ricerca dei legnetti perduti” – Caccia al tesoro libera

(prenotazioni al: 348 7757859);

ORE 21:00 – CIRCOLO CITTADINO: Palio teatrale dei quartieri in collaborazioni con Willer&Carson;

♜ SABATO 30 APRILE – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:00/20:00 – AREA VERDE PORTAVALLE: Gara equestre valevole per l’assegnazione del Palio

dei Quartieri in collaborazione con la UISP;

ORE 16:00/17:00/18:00 – MUSEO FEDERICO II: “Piccolo amanuense” Laboratorio di scrittura medievale

(prenotazioni al: 348 7757859)

ORE 21:00/24:00 – TEATRO PERGOLESI: “L’assedio di Ancona”;

ORE 20:30 – TAVERNA SAN FLORIANO: Cena medievale in taverna e visita al Torrione del mezzogiorno con

esposizione pannelli “La vita di San Floriano”. In collaborazione con i Templari Cattolici d’Italia;

♜ DOMENICA 1 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 10:00/20:00 – MUSEO FEDERICO II: “Il mio bestiario” Laboratorio creativo per bambini

(prenotazioni al: 348 7757859)

LUNEDÌ 2 MAGGIO – PAGINA FACEBOOK ENTE PALIO SAN FLORIANO: Pubblicazione video

Palio di San Floriano 1998

MARTEDÌ 3 MAGGIOMUSEO FEDERICO II: “Alla scoperta del Palio!” Laboratorio creativo per bambini

(prenotazioni al: 348 7757859)

♜ MERCOLEDÌ 4 MAGGIO – SCAMPANADA DE SAN FIORÀ

ORE 9:00/18:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Fiera di San Floriano a cura del Comune di Jesi;

ORE 17:00 – CATTEDRALE: Ritrovo dei bambini per la Scampanada de San Fiorà;

ORE 17:00 – CATTEDRALE: Benedizione delle campanelle;

ORE 17:30 – DALLA CATTEDRALE ALLA CHIESA SAN NICOLÒ: Corteo delle campanelle accompagnato dal gruppo

Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo con la collaborazione delle Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 17:30 – CHIESA SAN NICOLÒ: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura dell’Unicef Jesi;

ORE 18:00 – CHIESA SAN NICOLÒ: Arrivo del corteo delle campanelle e rappresentazione della Leggenda di San

Floriano e il diavolo;

ORE 18:15 – CHIESA SAN NICOLÒ: “Concertino di Musica Antica con brani che vanno dal Gregoriano allo Spirituale”

Scuola Media “Lorenzini” dell’ Istituto S.Francesco. A cura del Prof. Luciano Merli;

ORE 18.30 – Santa Messa del Vescovo per il patrono.

♜ GIOVEDÌ 5 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 16:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 17:00/20:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Inaugurazione Mostra Fotografica “JESI” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti ed esposizione Concorso logo ufficiale

“Consulta delle nuove Generazioni” in collaborazione con Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 17:30 – PALAZZO BISACCIONI: Convegno “La Vallesina misteriosa” in collaborazione con Italia Nostra;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Corteo guidato dall’araldo per annuncio dell’inizio della XXV edizione del Palio di San Floriano;

ORE 21:45 – VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San Floriano presso le taverne;

ORE 24:00 – CHIUSURA DELLE TAVERNE.

♜ VENERDÌ 6 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 17:00/22:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Mostra Fotografica “JESI” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti ed esposizione Concorso logo ufficiale “Consulta delle

nuove Generazioni” in collaborazione con Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 17:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo dei quartieri per la Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:15 – CATTEDRALE: Benedizione dei Gonfaloni dei 4 quartieri storici della città;

ORE 18:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Installazione dell’accampamento medievale a cura degli Armati dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 18:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA PERGOLESI: Corteo per la riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 18:45 – PIAZZA PERGOLESI: Riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 20:45 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Convocazione atleti e componenti dei gruppi

dell’Ente Palio per composizione Corteo dei Quartieri;

ORE 21:15 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Cerimonia di riconsegna Palio dei Quartieri al

Podestà e investitura dei cavalieri;

ORE 21:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI A PIAZZA COLOCCI: Corteo per la gara degli

arcieri accompagnato dal gruppo tamburi dell’Ente Palio;

ORE 21:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Gara degli atleti dei vari quartieri di Jesi con giochi

medievali a cura del C.S.I;

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara degli arcieri valevole assegnazione Palio dei quartieri;

ORE 24:00 – CHIUSURA DELLE TAVERNE E FINE DELLE ESIBIZIONI.

♜ SABATO 7 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/22:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Mostra Fotografica “JESI” a

cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti ed esposizione Concorso logo ufficiale “Consulta delle nuove Generazioni” in collaborazione con Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 15:30 – PIAZZA PERGOLESI: Ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:00/17:30 – MUSEO FEDERICO II: “Piccolo mosaicista” Laboratorio sul mosaico

(prenotazioni al: 348 7757859)

ORE 16:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: premiazione logo vincitore Consulta Nuove Generazioni

ORE 16:00/20:00 – PIAZZA PERGOLESI: Giochi medievali a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 16:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Accampamento medievale a cura degli Armati

dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 16:30 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA COLOCCI: Partenza corteo storico con i

sindaci della Vallesina, la regione Marche e con partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 16:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 17:00/23:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: “Ritratti medievali”, pittori itineranti pronti a

ritrarre su carta antica il pubblico, a cura del Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 17:30 – PIAZZA COLOCCI: Privilegio, discorsi autorità (sindaco di Jesi, esponenti della

regione e dell’Ente Palio), abbinamento arcieri con i comuni, ringraziamento gruppi ospiti

(con scambio di regali), premiazione concorso piatto tipico;

ORE 18:00 – CHIESA DI SAN BERNARDO: Esibizioni della corale di Santa Lucia;ORE 18:15 – DA PIAZZA COLOCCI ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo storico con tutti i gruppi presenti;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: Consegna del Cero al vescovo e momento di preghiera e di incontro con i sindaci della Vallesina;

ORE 19.15 – PALAZZO BISACCIONI: Aperitivo dei Sindaci in collaborazione con gli “Amici del Verdicchio”;

ORE 19:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 21:15 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI A PIAZZA COLOCCI: Corteo con gli arcieri dei comuni accompagnati dal gruppo Tamburi dell’Ente Palio;

ORE 21:30 – PIAZZA COLOCCI: Gara di tiro con l’arco storico valido per assegnazione Palio di San Floriano;

ORE 21:45 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacoli dei gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 24.00 – CHIUSURA TAVERNE E FINE DELLE ESIBIZIONI.

♜ DOMENICA 8 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 8:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: ritrovo degli arcieri;

ORE 09:00 – CAMPO RUGBY: 3° Torneo Mini Rugby “Federico II” categorie U7, U9, U11, U13;

ORE 9:00/13:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: XI Torneo di arco storico “Don Mario Bagnacavalli”;

ORE 10:00/22:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino Medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/20:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Mostra Fotografica “JESI” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti ed esposizione Concorso logo ufficiale

“Consulta delle nuove Generazioni” in collaborazione con Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 15:30 – PIAZZA PERGOLESI: Ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:00/17:30 – MUSEO FEDERICO II: “Crea la tua vetrata” Laboratorio di costruzione vetrate gotiche (prenotazioni al: 348 7757859)

ORE 16:00/20:00 – PIAZZA PERGOLESI: Giochi medievali a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 16:30 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA COLOCCI: Partenza del corteo storico con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 17:00/23:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: “Ritratti medievali”, pittori itineranti pronti a ritrarre su carta antica il pubblico, a cura del Liceo Artistico E. Mannucci;

ORE 17:30 – PIAZZA COLOCCI: Discorsi autorità, ringraziamenti, premiazione del Torneo “Don Mario Bagnacavalli”;

ORE 18:00 – DA PIAZZA COLOCCI A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 18.00 – MUSEO STUPOR MUNDI: “L’aquila e il falco”. Iconografia e falconeria passeggiando con i rapaci. Percorso guidato tra Museo Stupor Mundi e Museo Diocesano

Info e costi: museodiocesanojesi@gmail.com;

ORE 18:30 – PIAZZA COLOCCI: Corsa della campana tra i comuni della Vallesina organizzata dal C.S.I. valevole per l’assegnazione del Palio di San Floriano;

ORE 21:00/24:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizioni dei gruppi storici di Jesi, premiazione vincitori delle varie gare, del palio dei Quartieri, consegna del Palio di San

Floriano al comune vincitore;

ORE 23:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacolo conclusivo;

ORE 24:00 – CHIUSURA TAVERNE E FINE ESIBIZIONI

IL LIBRETTO della manifestazione: https://drive.google.com/file/d/1IY6fIFl7fLK7Zbwp7JYArqvWc5Y97ArB/view

QUI SOTTO IL VIDEO della conferenza:

https://www.facebook.com/EntePalioSanFloriano/videos/535539184587630

