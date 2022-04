All’Ospedale di Jesi importante donazione di organi

JESI – Nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Jesi, diretto dal dottor Tonino Bernacconi, sono stati prelevati e donati gli organi di un uomo di 54 anni deceduto per una grave patologia cerebrale.

La Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Jesi esprime sentite condoglianze alla famiglia del defunto e una sincera gratitudine per la generosità e la sensibilità dimostrate in un momento così drammatico. E’ infatti solo grazie alla testimonianza di solidarietà umana come questa che è possibile realizzare la donazione degli organi e permettere così ai circa 8000 pazienti italiani in lista di attesa per trapianto di continuare ad avere ancora speranza.

Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutto il personale dell’Ospedale di Jesi che ha collaborato affinché la lunga e complessa procedura di donazione andasse a buon fine, in particolare a Medici e Infermieri dell’U.O.C. Terapia Intensiva, al personale della Sala Operatoria e al Coordinatore Locale Trapianti, Dott.ssa Antonella Jorio. Proprio il 24 aprile si celebra la Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti ed ogni anno, in Italia, migliaia di vite vengono salvate grazie ad un semplice “si” alla donazione.

