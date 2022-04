Marco Gaggi in gara ad Assen nel Mondiale Superbike Supersport 300

FANO – Tonificato dal promettente debutto di Aragon, Marco Gaggi è pronto adesso a cimentarsi in un duplice importante esame all’Università della Moto.

Questo è uno dei soprannomi che negli anni si è guadagnato lo storico circuito olandese di Assen, ribattezzato anche la Cattedrale della Velocità. E’ lì che correrà questo weekend il diciottenne pilota fanese, che all’esordio in gara col Viñales Racing Team ha conseguito un nono ed un decimo posto al via della sua terza avventura nel Mondiale Superbike Supersport 300.

In Olanda si presenterà da settimo in classifica generale appaiato a quota 13 punti al prossimo padrone di casa Victor Steeman e non lontano dai suoi due connazionali Mirko Gennai e Bruno Ieraci, che lo precedono rispettivamente di cinque e sei lunghezze. Il venerdì sarà come sempre consacrato alle due sessioni di prove libere, mentre sabato dalle ore 9:45 si scenderà in pista per la Superpole ed in base a quella dalle ore 12:40 ci si disporrà sulla griglia di partenza per dar vita alla race 1.

Domenica dalle ore 13:45, con le medesime posizioni iniziali, si spegneranno quindi i semafori rossi e sempre con diretta televisiva di Sky Sport MotoGP (canale 208) scatterà gara 2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it