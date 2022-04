Stefania Schiaroli presenta il cortometraggio “L’aiutante di zia lupa”

Appuntamento sabato 23 aprile alle 17.30 alla Biblioteca di San Costanzo

SAN COSTANZO – Riprendono gli incontri alla Biblioteca Comunale di San Costanzo, presso Palazzo Cassi. Sabato 23 aprile, alle ore 17.30, l’insegnante fanese Stefania Schiaroli presenterà “L’aiutante di zia lupa”, cortometraggio autoprodotto di sensibilizzazione animalista, una favola per educare all’amore e al rispetto nei confronti di ogni creatura vivente. Il corto si rivolge in particolare ai bambini e alle bambine, ma invita alla riflessione anche gli adulti.

L’incontro è organizzato da Biblioteche CoMeta in collaborazione con il Comune di San Costanzo – Assessorato alla Cultura.

Stefania Schiaroli, insegnante fanese, la “zia lupa del titolo”, ha realizzato il documentario per sensibilizzare alle tematiche animaliste, per contrastare le sofferenze che l’uomo infligge agli altri esseri soprattutto negli allevamenti intensivi. I protagonisti del corto sono Marty, l’inseparabile cagnolina di Stefania, e il nipote Alan Simoncini, mentre la storia è narrata da Anna Rita Ioni.

Interamente scritto e prodotto da Stefania, il documentario è dedicato alla memoria di sua madre Maida, con l’intento di diffondere un messaggio positivo alle nuove generazioni: il rispetto quale soluzione per un futuro migliore. “Credo – ha precisato Stefania – che nella vita ognuno abbia una propria missione, la mia è dare la voce agli animali e ai loro diritti. Ogni creatura va aiutata e amare gli animali non esclude di aiutare gli esseri umani. Quando ami, ami e basta; senza differenze e

senza distinzione. In questo cortometraggio, che ho prodotto per intero, ho messo tutta me stessa e anche la mia faccia. Questa sono io”.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteche.cometa@gmail.com o al 3517340503 (anche WhatsApp). L’ingresso è consentito rispettando tutte le misure di sicurezza previste. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti previste per i luoghi di cultura italiani (DL n. 24 del 24.03.2022) è obbligatorio esibire il Super Green Pass.

Info:

Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti”

presso Palazzo Cassi, piazza della Vittoria 9

San Costanzo (PU) Tel. 3517340503

e-mail: biblioteche.cometa@gmail.com

www.sistemabibliotecariocometa.it

