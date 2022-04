A Mondolfo musei civici e sotterranei del Bastione Sant’Anna aperti per il ponte di Pasqua

MONDOLFO – Un lungo ponte di Pasqua all’insegna della cultura, della storia, dell’arte e delle tradizioni quello che si preannuncia a Mondolfo.

Uno dei borghi più belli d’Italia apre infatti i propri gioielli di interesse storico-artistico nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile al fine di garantire la migliore fruibilità ai turisti che sceglieranno la terra delle due vacanze in una per le loro giornate pasquali. Musei civici, ad ingresso gratuito, aperti – unitamente all’ufficio Informazione turistiche – sabato, domenica e festivi col consueto orario 10-12/15-18 per tutta la tre giorni, per offrire contenuti di grande curiosità ed interesse quali la macchina oraria pontificia o, per questa stagione primaverile, anche l’esposizione dedicata ai ritratti dei duchi d’Urbino.

Ma, per chi passeggiata nel castello martiniano, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini, ecco che nei pomeriggi delle tre giornate del 16-17-18 aprile si potranno visitare anche – ad ingresso gratuito, orario 15-18 – i sotterranei del forte-monastero del Bastione di Sant’Anna, lungo le mura rinascimentale della città fortificata sul mare. La visita ai Giardini Martiniani del Bastione si potrà dunque arricchire con gli ipogei, idealmente sede di quel progetto “Terre Martiniane” (www.terremartiniane.com) che vede Mondolfo capofila fra oltre 20 enti italiani nel promuovere la figura dell’ingegnario senese. Si accede ai Musei e al Bastione nel rispetto delle normative prevenzione covid, indossando la mascherina. Per informazioni: Musei civici – IAT Mondolfo tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei) www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it