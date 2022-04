A Chiaravalle avviato il recupero dell’area del tiro con l’arco

CHIARAVALLE – Da tanti anni inaccessibile, l’area del tiro con l’arco (che si trova all’ingresso di Chiaravalle, prima del ponte sul fiume Esino) è al centro di un progetto di recupero.

“Diventerà, oltre che il luogo in cui esercitarsi con l’arco – si legge in una nota del gruppo consiliare Chiaravalle Domani -, un’area per l’organizzazione di feste o per il semplice svago all’aria aperta.

“Nei giorni scorsi l’area è stata pulita ed è iniziato il lavoro di recupero delle vecchie strutture in muratura, testimonianza di come era un tempo lo spazio per il tiro con l’arco di Chiaravalle.

Si tratta di un altro punto del programma elettorale di Chiaravalle Domani che si realizza e prende forma”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it