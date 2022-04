“Proponiamo Mondolfo come centro sperimentale per la Telemedicina”

Un’indicazione di Daniele Ceccarelli mentre per la guardia medica, ad un mese dall’accordo regionale, la situazione non sembra migliorare

di DANIELE CECCARELLI*

MONDOLFO – Entro il 31 maggio 2022 le Regioni dovranno firmare i contratti istituzionali di sviluppo col Ministero della Salute finalizzati alla riforma dell’assistenza sanitaria del territorio.

In dirittura d’arrivo anche il famoso, oramai, decreto 71, che definirà i parametri dell’assistenza sanitaria territoriale.

È incredibile, in questo frangente di avvio della riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, grazie ai fondi del PNRR, il ridimensionamento della medicina di continuità assistenziale (guardia medica) soprattutto in provincia di Pesaro-Urbino.

Alla fine del turno trimestrale (dicembre-gennaio-febbraio) erano in servizio 58 medici, di cui 34 con assegnate 24 ore settimanali e 24 con 12 ore settimanali.

Cosa è successo dopo il 28 febbraio?

Dove sono andati a finire i medici?

Eppure l’accordo contrattuale regionale del 7 marzo, con l’aumento del compenso orario, siglato con alcune OO.SS. (FIMMG e SNAMI, contrario lo SMI) doveva servire per attrarre i medici e la sperimentazione prevista della nuova articolazione oraria frammenta ad H4 ( lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì apertura dalle 20 alle 24. Il sabato e la domenica dalle 8 alle 24) doveva servire per dare una copertura territoriale diffusa anche se ridotta nell’orario notturno avanzato (24-8).

Dopo un mese dall’accordo la situazione sembra peggiorata (almeno per le sedi di Fano e Mondolfo) e non se ne vede come possa migliorare.

Non si sa se e come la sperimentazione della nuova articolazione oraria sia iniziata oppure è rimasta al palo.

L’assessore regionale Saltamartini, rispondendo ad una interrogazione consiliare in merito, il 5 aprile in Assemblea regionale, ha tirato fuori dal cilindro, come possibile soluzione alle problematiche della guardia medica la TELEMEDICINA.

Peccato che la sperimentazione nella nostra regione è ferma da anni e la connessione internet non è affatto omogenea nel territorio regionale.

Comunque la TELEMEDICINA è senza dubbio un valido aiuto ai professionisti sanitari ed alla popolazione anziana e cronicizzata.

Dato che Mondolfo sarà sede di una Casa della Comunità delle 29 previste, come da programmazione regionale, e nonostante ciò è sguarnita completamente dal 1° marzo del servizio fondamentale di guardia medica perché non proporre Mondolfo come sede per sperimentare la TELEMEDICINA?

Naturalmente bisogna completare al più presto i lavori per la posa della fibra in tutto il territorio comunale e nei comuni che fanno parte del bacino di utenza della Casa della Comunità.

*Comitato per la salute pubblica – Mondolfo

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it